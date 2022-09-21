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В Минске таксист отвез в милицию пассажирку, у которой не было наличных оплатить заказ

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  • 21.09.2022, 21:51
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В Минске таксист отвез в милицию пассажирку, у которой не было наличных оплатить заказ

Женщину отпустили, а водителю грозит штраф.

В Минске пассажирка такси обнаружила, что у нее нет наличных заплатить за поездку. Женщина попросила водителя подвезти ее к банкомату, чтобы она сняла деньги с карты, но принципиальный водитель повез ее в милицию. О том, что было дальше рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Минчанка вызвала такси через мобильное приложение и указала в приложении наличную форму расчета. В самом конце поездки пассажирка обнаружила, что наличных у нее при себе нет. Женщина предложила водителю два варианта выхода из ситуации: рассчитаться банковской картой, либо отвезти ее к ближайшему банкомату, чтобы она сняла наличные и оплатила поездку.

Вместо этого водитель привез пассажирку для разбирательства в милицию.

«Первый вопрос к таксисту, который задали сотрудники правоохранительных органов был таков: где в автомобиле-такси таксометр? И вдруг оказалось, что таксометр в автомобиле и не установлен. Нет таксометра, а как же вы собирались наличные принимать от пассажира? Что получили стороны конфликта по итогам разбирательства: пассажирка проехалась бесплатно и написала жалобу, а таксисту предстоит визит к нам, где он будет грустно рассказывать, о том как трудно выживать в этом суровом мире пассажирских перевозок» — рассказали в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

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