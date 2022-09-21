Многотысячные протесты проходят в Иране 1 21.09.2022, 22:24

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Протестующие жгут машины и рвут портреты аятоллы Хаменеи.

В Иране расширилась география акций протеста, связанных с гибелью молодой женщины, которая была задержана полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Демонстрации охватили новые районы страны, а протестующие решились на более смелые акции неповиновения представителям власти.

Видеоролики, размещенные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что протестные акции охватили по меньшей мере 16 из 31 иранских провинций – что значительно расширяет географию протестов.

Некоторые из участников протестов сорвали портреты верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и его предшественника Рухоллы Хомейни с муниципального здания в городе Сари на севере страны.

Протесты начались в пятницу, когда демонстранты собрались у больницы в Тегеране вскоре после того, как было объявлено о смерти 22-летней Махсы Амини, представительницы курдского меньшинства из города Сакез на северо-западе страны.

Ранее члены семьи Амини сообщили, что иранская полиция нравов арестовала ее, когда она приехала в Тегеран 13 сентября. По их словам, сотрудники полиции обвинили Амини в неправильном ношении хиджаба и отвезли ее в полицейский участок. В участке, находясь под стражей вместе с другими женщинами, Амини впала в кому, после чего скончалась.

Родственники погибшей обвинили полицию Ирана в физическом насилии во время содержания под стражей.

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