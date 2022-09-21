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«Я за Россию!»: на митинге в Екатеринбурге силовики задержали фаната Путина

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  • 21.09.2022, 22:28
  • 7,064
«Я за Россию!»: на митинге в Екатеринбурге силовики задержали фаната Путина

Он собирался «завтра ехать в Украину» воевать.

В Екатеринбурге группа мужчин пыталась спровоцировать протестующих против мобилизации на столкновения, но была задержана вместе с участниками митинга.

Акция протеста проходила вечером в центре города. Несколько десятков граждан выступали против мобилизации на войну в Украине.

К толпе митингующих подошли мужчины с рашистской Z-символикой. Один из россиян в толстовке «Армия России» сказал на камеру: «Мы не лохи, мы не черти, мы будем защищать Россию».

Тот же мужчина на уточнение журналистов добавил, что «завтра же уезжает» воевать в Украину.

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