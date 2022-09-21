В Германии заморожены российские активы на сумму 4,8 млрд евро 1 21.09.2022, 22:43

1,396

Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии.

В Германии с начала действия санкций, введенных Евросоюзом против России из-за её войны в Украине, заморожены и конфискованы российские активы на общую сумму 4,8 млрд евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.

Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии. Чуть больше 1 млрд евро — стоимость движимого имущества, например, яхт, принадлежавших попавшим под санкции российским олигархам. Остальная часть — недвижимость и другие виды активов.

В Минэкономики ФРГ считают это очередным подтверждением значительного влияния санкций на российскую экономику. По оценкам немецких экспертов, в этом году валовой внутренний продукт России упадет как минимум на шесть процентов, а по прогнозам на 2023 год — снизится еще на 1-5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».