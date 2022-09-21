ФРС США повысила процентную ставку до максимума за 14 лет 21.09.2022, 23:01

1,042

Теперь ставка составляет 3-3,25%.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку, как и ожидал рынок, на 75 базисных пунктов (0,75 процентного пункта) третий раз подряд. Более агрессивного ужесточения денежной политики не было с начала 1980-х гг., когда с инфляцией решительно боролся Пол Волкер.

Теперь ставка составляет 3-3,25%, и это максимальное значение с 2008 года.

ФРС «исключительно внимательно следит за инфляционными рисками», говорится в заявлении по итогам заседания, потребуется «продолжение повышения» ставки.

Доходность 2-летних казначейских облигаций перед объявлением решения ФРС достигла 4% (максимум с октября 2007 г.), тогда как у 10-летних составляла 3,56% (максимум с марта 2011 г.). Кривая доходности уже некоторое время пребывает в инвертированном состоянии, что обычно предшествует рецессии в экономике.

ФРС снизила оценку ВВП на 2022 г. с 1,7% до 0,2%, а на 2023 г. – с 1,7% до 1,2%. Прогноз на текущий год означает, что во втором полугодии центробанк ждет рецессию, отметили аналитики MMI.

Еще в конце прошлого года доходность 10-летних бондов была ниже 1,5%, а в начале августа – около 2,6%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».