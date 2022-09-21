В ряде областей РФ военнообязанным запаса запретили выезд за границы своих регионов 1 21.09.2022, 23:29

4,536

Сегодня Путин объявил в РФ мобилизацию.

В Курской, Самарской областях России, а также в Дагестане и Татарстане военнообязанным, находящимся в запасе, запретили выезжать за пределы своих регионов. Об этом 21 сентября сообщили российские СМИ.

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Согласно документу, военнослужащим запаса, не имеющим мобилизационных предписаний на руках и не получившим повестки, запрещается покидать свой район или город, пишет газета «Республика Татарстан».

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается», — говорится в приказе.

Ранее «КоммерсантЪ» со ссылкой на главного военного комиссара Курской области Владимира Родионова сообщил о том, что жителям Курской области, которые пребывают в запасе, также запретили выезжать из региона.

Похожие приказы по Самарской области и Дагестану опубликовал Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В зону боевых действий планируется отправить 300 тысяч резервистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».