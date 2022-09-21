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Макей в ООН умолял снять санкции с белорусских удобрений

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  • 21.09.2022, 23:45
  • 7,838
Макей в ООН умолял снять санкции с белорусских удобрений
Владимир Макей

У режима заканчиваются деньги.

Лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей призвал снять санкции с белорусских удобрений.

Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

— Призываем к снятию санкций с белорусских удобрений, — сказал Макей.

Также Макей в ООН угрожал 120 странам, что они могут столкнуться с гибридной войной.

— Сейчас Беларусь столкнулась с гибридной войной Запада, следующей может быть любая страна движения, — говорил он.

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