Макей в ООН умолял снять санкции с белорусских удобрений

Макей в ООН умолял снять санкции с белорусских удобрений7
- 21.09.2022, 23:45
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У режима заканчиваются деньги.
Лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей призвал снять санкции с белорусских удобрений.
Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
— Призываем к снятию санкций с белорусских удобрений, — сказал Макей.
Также Макей в ООН угрожал 120 странам, что они могут столкнуться с гибридной войной.
— Сейчас Беларусь столкнулась с гибридной войной Запада, следующей может быть любая страна движения, — говорил он.