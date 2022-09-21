Евросоюз готовит новые санкции против России 21.09.2022, 23:54

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ЕС может ограничить цены на российскую нефть.

Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран союза о новых санкциях против России.

Об этом 21 сентября сообщило издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

Обсуждение новых ограничений может состояться уже в пятницу, 23 сентября, говорится в статье.

Дипломаты ожидают, что представители от стран ЕС поднимут вопрос ограничения цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7. США просит ЕС ввести «потолок цен» на топливо до того, как в декабре вступит в силу запрет союза на импорт российского нефти, отметили собеседники издания.

Кроме того послы ЕС обсудят санкции против дополнительного списка физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

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