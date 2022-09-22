В РФ задержанным на митингах против мобилизации вручили повестки в военкомат 22.09.2022, 0:39

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Повести вручили как минимум в трех московских ОВД.

«ОВД-Инфо» сообщает, что в ОВД Соколиная гора и Люблино задержанным участникам протестов вручили повестки в военкомат. Член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили задержанному в ОВД по Можайскому району.

«В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, который говорит, что сейчас будет вручать повестки. К ОВД по району Проспект Вернадского, по информации задержанных, приехали сотрудники военкомата», — пишет «ОВД-Инфо».

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