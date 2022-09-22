Финляндия готовится ограничить въезд россиянам 22.09.2022, 1:49

После объявления мобилизации россияне начали массово уезжать из страны.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду, 21 сентября, заявил, что страна готовит решение по поводу ограничения на въезд российским туристам.

Как сообщает Yle, Хаависто сказал, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами. По его словам, сейчас в Хельсинки готовят решение, которое скоро передадут в парламент.

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