WSJ: Объявление Путиным мобилизации вряд ли остановит контрнаступление ВСУ 22.09.2022, 3:01

Переброска РФ резервов может разве стабилизировать линию фронта ближе к зиме.

Объявление российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации демонстрирует сложное положение России на поле боя в Украине.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Западные аналитики сомневаются, что привлечение к боевым действиям такого количества резервов остановит контрнаступление ВСУ или повлияет на бои в ближайшем будущем.

По мнению маршала авиации британских ВВС Эдварда Стрингера, «это последний бросок светошумовой гранаты»: «Это свидетельствует о слабости».

На сегодня российские вооруженные силы не способны принять, обучить и развернуть сотни тысяч новобранцев. Насильно мобилизованные солдаты хоть и помогают России укреплять оборону, однако вряд ли станут мотивированными бойцами.

Также аналитики сомневаются, что незаконное «присоединение» оккупированных территорий в состав РФ как-то повлияет на выбор Украиной целей для ударов, поскольку ВСУ уже неоднократно атаковали базы россиян в аннексированном Крыму. Кроме того, огонь ведется и в приграничных российских регионах.

В то же время последняя ядерная угроза Путина не свидетельствует о каком-то изменении Россией ядерной политики, а была направлена на попытку уменьшить западную поддержку Украины.

Американские аналитики отмечают, что было бы ошибкой позволить России воспользоваться тактикой устрашения ядерным ударом для присвоения захваченных территорий, потому что это скажется на европейском порядке безопасности и создаст прецедент.

По мнению профессора Школы перспективных международных исследований Хопкинса Юджина Финкеля, из-за военных поражений Кремль «в отчаянии».

«Они (россияне – прим.) полны решимости что-то сделать, но не понимают, что именно они делают и как это сделать», - считает Финкель.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в свою очередь, назвал мобилизацию в РФ «проигрышным вариантом» для Путина.

Российская армия истощена, и с новым призывом ситуация существенно не изменится.

В издании утверждают, что переброска Россией резервов может разве стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда наступательные операции проводить труднее.

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