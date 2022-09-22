«Российское вторжение терпит неудачу»
- 22.09.2022, 4:50
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Трасс и фон дер Ляйен сделали совместное заявление.
Объявление президентом России Владимиром Путином частичной мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину «терпит неудачу».
Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 21 сентября на сайте ЕК.
Фон дер Ляйен и Трасс встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генасамблеи ООН.
В Twitter Трасс отметила, что результаты «референдумов», которые РФ хочет провести на оккупированных территориях Украины, не будут признаны.
«Призывы Путина к мобилизации – верный признак того, что его варварское вторжение провалилось. Любые бутафорские референдумы на территории Украины не будут признаны. Фон дер Ляйен и я единомышленники в нашем стремлении поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – написала она.
Объявление Путиным частичной мобилизации в России является «признаком слабости», отметила в Twitter глава Еврокомиссии.
«Мы осуждаем действия Путина и согласны с тем, что его призывы к мобилизации части населения являются признаком слабости. Вторжение России терпит неудачу», – написала фон дер Ляйен.