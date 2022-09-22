Украина обменяла Медведчука на бойцов «Азова» 22.09.2022, 0:37

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Из плена вернулись в том числе легендарные лидеры «Азова» Редис и Калина.

В Сети появились фото легендарных защитников Мариуполя — командира «Азова» Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламара и и.о. командира 36-йбригады морской пехоты Сергея Волынского, которые находились в плену оккупантов после выхода с завода «Азовсталь».

Защитники сфотографированы вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Информацию об их освобождении косвенно подтвердил бывший командир «Азова» Андрей Билецкий.

Ранее в Telegram-каналах также появились фото нескольких освобожденных из плена защитников Мариуполя, среди которых глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и Катерина Полищук (позывной Пташка).

Официальных комментариев от украинских властей пока не было. Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал кадры с освобожденными защитниками Украины и пообещал, что подробности будут завтра.

По данным «РБК-Украина», в рамках этого обмена российской стороне выдали нардепа и одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

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