СБУ: Кума Путина Медведчука обменяли на 200 защитников Украины 4 22.09.2022, 7:36

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Руководитель ведомства сообщил подробности обмена.

В СБУ сообщили, что из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СБУ в ночь на 22 сентября.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, лично встречавший освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена, подчеркнул, что Медведчук – это не просто кум Путина, но и государственный изменник.

«Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома», – отметил он.

Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

«Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого», — сообщил Малюк.

Руководитель СБУ отметил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об осуществлении обмена. Сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

И.о. главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно. Ведь Украина возвращает гораздо больше защитников, чем отдает россиян.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в общей сложности состоялось 20 таких освобождений, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.

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