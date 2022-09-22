СМИ: Путину стало плохо во время подготовки обращения к россиянам

СМИ: Путину стало плохо во время подготовки обращения к россиянам12
- 22.09.2022, 7:41
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После четвертой попытки вызвали врача.
Путин мог симулировать проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и переосмыслить свои решения.
Российскому президенту Владимиру Путину стало плохо во время подготовки к записи обращения к россиянам. Съемочная группа смогла отснять кремлевского тирана только после четырех неудавшихся попыток.
Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Согласно кремлевским слухам, Путин якобы страдал от приступов кашля и болей. Речь президента РФ пришлось переписывать несколько раз.
После четвертой неудачной попытки записать обращение к Путину вызвали врачей, которым Путин также жаловался на боли в груди.
«Врачи посоветовали отложить съемки и выехать с ними на обследование, что и было сделано», - пишет издание.
По мнению некоторых людей из ближайшего окружения Путина, он симулировал проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и переосмыслить свои решения.
«Люди, близкие к президенту, знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых», - говорится в материале.
В то же время некоторые сотрудники службы безопасности «отнеслись к решению президента без энтузиазма».