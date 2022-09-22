Украинская армия продолжила контрнаступление на одном из важнейших направлений 22.09.2022, 7:50

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Российская оборона в любой момент может быть прорвана.

Украинские бойцы продолжают отвоевывать свои территории в восточном направлении – ВСУ пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя и в самом Лимане.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ISW отметили, что активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана), продолжаются.

Также, по словам специалистов, в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

«Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол», - добавили в Институте изучения войны.

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