Украинские морпехи уничтожили российский вертолет Ми-24 и два «Орлана-10»
- 22.09.2022, 7:53
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Авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба.
Морскими пехотинцами Украины уничтожен вражеский вертолет Ми-24 и два вражеских шпиона типа «Орлан-10».
Об этом в Facebook сообщает оперативное командование «Юг».
«Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки», - сказано в сообщении.
Также в командовании «Юг» сообщают, что при попытке врага проводить воздушную разведку уничтожены два шпиона типа «Орлан-10».