Украинские морпехи уничтожили российский вертолет Ми-24 и два «Орлана-10» 22.09.2022, 7:53

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Авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба.

Морскими пехотинцами Украины уничтожен вражеский вертолет Ми-24 и два вражеских шпиона типа «Орлан-10».

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование «Юг».

«Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки», - сказано в сообщении.

Также в командовании «Юг» сообщают, что при попытке врага проводить воздушную разведку уничтожены два шпиона типа «Орлан-10».

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