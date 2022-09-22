После мощных ударов ВСУ превратили «в труху» штаб российской армии в Херсоне

После мощных ударов ВСУ превратили «в труху» штаб российской армии в Херсоне1
- 22.09.2022, 7:57
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Oт здания почти ничего не осталось.
Вечером в среду, 21 сентября, в оккупированном Херсоне произошло несколько «прилетов». Сначала был нанесен удар по скоплению российской военной техники у Антоновского моста, а после прилетело по базе ВС РФ.
В Сети уже появились кадры последствий взрывов. О новых взрывах в Херсоне паблики начали массово писать примерно в 20:00. Предварительно, было атаковано здание Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области, который оккупанты превратили в собственную базу.
«У русских в Херсоне был штаб. Еще пару часов тому. И уже нет», - сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Юрий Мысягин.
Судя по обнародованным кадрам, после «прилетов» от здания почти ничего не осталось. Обрушились как минимум три верхних этажа.