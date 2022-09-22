ВСУ закрывают «котел» для российской армии в Лимане 1 22.09.2022, 8:12

15,040

Украинские военные зашли в село Дробышево рядом с городом.

Вооруженные силы Украины почти полностью окружили временно оккупированный Лиман в Донецкой области. Это стало возможным после того, как в среду, 21 сентября, украинские защитники вошли в населенный пункт Дробышево, расположенный вблизи Лимана.

О заходе украинских подразделений в указанное село сообщает dialog.ua со ссылкой на свои источники и Telegram-каналы.

«Российские паблики пишут, что украинские силы выбили врага из села Дробышево. Накануне ВСУ заняли Яровую. Таким образом, оккупированный Лиман почти полностью окружен», - написал, в свою очередь, украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Взятие Лимана откроет украинским военным дорогу на временно оккупированные территории Луганской области, в частности в направлении Кременной и Рубежного.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об освобождении села Яцковка, расположенного к северо-западу от Лимана. Сообщалось, что украинская армия «отрезает» Лиман для контрнаступления на Северодонецк и Лисичанск.

Кроме того, сообщалось о деоккупации населенного пункта Щурово, которое располагается всего в 12 км от Лимана. В сети было опубликовано видео, как украинские военные устанавливают государственный флаг над этим селом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».