закрыть
22 сентября 2022, четверг, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Участники акций протеста в России поют «У незнакомого поселка» в полиции Петербурга

2
  • 22.09.2022, 8:16
  • 6,572
Видеофакт: Участники акций протеста в России поют «У незнакомого поселка» в полиции Петербурга

Среди протестующих — преподаватель военного дела для курсантов.

Участники акций против мобилизации в России продолжили протест и после задержаний. В 17-м отделе полиции Петербурга митингующие ночью пели «У незнакомого поселка».

Там среди задержанных оказался Николай Удовенко – отставной военный, сейчас, как он сам рассказал «Соте», преподающий курсантам в Кудрово.

Удовенко пояснил, что «просто провожал человека», но поддерживает протест: «Война – это всегда смерть. Это горе и беда. Гибнут мои боевые товарищи. Люди с кем я служил. Мы, военные, не нужны своей стране. Она использует нас, простых солдат».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников