Видеофакт: Участники акций протеста в России поют «У незнакомого поселка» в полиции Петербурга 2 22.09.2022, 8:16

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Среди протестующих — преподаватель военного дела для курсантов.

Участники акций против мобилизации в России продолжили протест и после задержаний. В 17-м отделе полиции Петербурга митингующие ночью пели «У незнакомого поселка».

Там среди задержанных оказался Николай Удовенко – отставной военный, сейчас, как он сам рассказал «Соте», преподающий курсантам в Кудрово.

Удовенко пояснил, что «просто провожал человека», но поддерживает протест: «Война – это всегда смерть. Это горе и беда. Гибнут мои боевые товарищи. Люди с кем я служил. Мы, военные, не нужны своей стране. Она использует нас, простых солдат».

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