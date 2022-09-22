Официально: Украина вернула из плена 215 военных, среди них - 108 бойцов «Азова» 3 22.09.2022, 8:22

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Это самый мощный результат с начала полномасштабного вторжения РФ.

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых - 108 бойцов «Азова».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире телемарафона.

«Это самый мощный результат, который мы добились с начала полномасштабного вторжения РФ», - отметил чиновник.

Ермак рассказал, что вернули очень много известных украинских защитников: Дениса «Редиса» Прокопенко, Сергея «Волыну» Волынского, Святослава «Калину» Паламара, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.

Среди освобожденных военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских. С полным списком освобожденных можно ознакомиться по ссылке.

«Согласно договоренностям, достигнутым с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пятеро наших командиров в Турции под его гарантиями защиты и безопасности», - отметил глава ОП.

Кроме этого, чиновник подтвердил возвращение из российского плена 10 иностранных бойцов.

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