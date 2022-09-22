Эксперт: Патрушев сбежал в Китай договариваться об отставке Путина 3 22.09.2022, 8:29

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фото: reuters

Интересное «совпадение».

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сбежал в Китай договариваться с китайскими властями о смещении Путина с должности президента.

Такую информацию озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире «24 канала».

«Глава Совета безопасности Российской Федерации Патрушев в данный момент находится в Китае. Очень интересное совпадение. Сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества, буквально через несколько дней, Патрушев собирается и летит в Китай сам якобы решать вопросы по безопасности. Но думаю, что Патрушев, так как он самый большой инициатор и организатор транзита власти, скорее всего, полетел в Пекин для того, чтобы подтвердить договоренности между Пекином и Москвой, а также заручиться поддержкой в транзите власти и отстранении Путина от должности президента России», - заявил аналитик.

По мнению собеседника, уже в ближайшие дни может стать ясно, правдива ли эта информация, и если правдива, то каким образом будет происходить отстранение Путина от власти.

«Так, как закипела сегодня Москва, как забурлила ее политическая активность, такого не было уже давно. Я так понимаю, что это не пройдет без последствий для путинского режима», - заключил эксперт.

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