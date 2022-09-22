В Беларуси продлили запрет на вывоз промышленных товаров 22.09.2022, 8:32

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В список попали 254 позиции - от автомобилей до реакторов и детского пластилина.

Правительство Беларуси продлило запрет на вывоз промышленных товаров. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — отмечается в документе.

Также ввозится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в страны, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не распространяется на товары, которые имеют сертификат о белорусском или российском происхождении, вывозимые по согласованию с республиканскими органами госуправления. Не будут запрещены к вывозу товары, «перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь», а также товары, «вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств».

Напомним, 22 марта в Беларуси ввели запрет на полгода на вывоз отдельных видов промышленных товаров. В списке значится 254 вида товаров — легковые автомобили, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы, детский пластилин и ряд других видов продукции.

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