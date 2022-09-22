«Формула мира» от Зеленского: полный текст выступления президента Украины на Генассамблее ООН 22.09.2022, 8:40

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Владимир Зеленский

ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Глава украинского государства назвал пять важных пунктов.

Выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский говорил о преступлениях государства-агрессора, перечислил способы его наказания и предложил свою «формулу мира».

ТСН публикует полный текст речи украинского лидера:

Приветствую всех людей мира, которые ценят мир и единство между разными и равными!

Я желаю всем вам мира!

И благодарю за то, что мы с вами едины в стремлении вернуть мир. И в стремлении гарантировать мир для любой нации, ставшей жертвой вооруженной агрессии.

Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания.

Совершено преступление против наших государственных границ. Совершено преступление против жизни наших людей. Совершено преступление против достоинства наших женщин и мужчин.

Совершено преступление против ценностей, которые делают всех нас с вами сообществом объединенных наций.

И Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказание за убийство тысяч человек. Наказание за пытки и унижения женщин и мужчин.

Наказание за катастрофическую турбулентность, которой Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и всего мира. Для каждой нации, представленной в этом зале Генеральной Ассамблеи ООН.

Я обращаюсь от имени государства, которое вынуждено защищаться. Но имеющая формулу мира. Я обращаюсь к каждому, кто хочет услышать, как достичь мира.

Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожих обстоятельствах. Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность.

Есть пять предпосылок мира

Уважаемый господин глава Генеральной Ассамблеи!

Уважаемый господин Генеральный секретарь ООН!

Уважаемые главы государств и правительств!

Уважаемые журналисты!

Народы мира!

Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир хочет мира. И мы увидели, кто единственный хочет войны.

Есть только один субъект среди всех государств – членов ООН, который сейчас сказал бы, если бы мог меня перебить, что он доволен этой войной – своей войной. Но мы не дадим этому субъекту нас одолеть, хоть это и самое крупное государство мира.

Украина показала силу на поле боя, пользуясь своим неотъемлемым правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. И никто не упрекнет нас сейчас или в будущем слабостью или неспособностью бороться за себя, за свою независимость.

Мы достигаем результата в этой борьбе и видим, каким будет завершение этой войны и что станет гарантией стабильного мира.

Устав ООН провозглашает равенство наций, и мы доказали, что Украина равна среди равных.

Устав ООН защищает незыблемость границ, и мы подтверждаем линию нашей границы, выгоняя оккупантов за нее.

Устав ООН фиксирует ценность прав человека, достоинства и жизни, и мы тоже фиксируем их – каждым освобожденным от российской оккупации украинским городом.

Эта война не была спровоцирована нами. Мы провели 88 раундов переговоров в разных форматах, чтобы не допустить этой войны – это только за время с начала моего президентства и до 24 февраля этого года.

Но Россия не только не прекратила преступление агрессии, которое начало еще в 2014 году, а перевела его в полномасштабное вторжение. И у нас нет другого выбора, чем защищаться. Мы это делаем. Мы выталкиваем агрессора за международно признанную границу Украинского государства.

И это первый пункт нашей формулы мира. Комплексный пункт. Наказание

Наказание за преступление агрессии. Наказание за нарушение границ. Наказание, которое должно действовать, пока не будет восстановлена международно признанная граница. Пока агрессия не прекратится. И пока не будет полной компенсации за войну.

Поэтому санкции против агрессора – часть формулы мира. Блокировка торговли и отношений с агрессором – это часть формулы мира. Все это – наказание.

И пока агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его нужно изолировать в них, по крайней мере, на время агрессии. Лишить права голоса. Лишить прав делегации. Лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть наказать внутри институтов.

Надо не закрывать глаза на оправдывающих агрессию пропагандистов, а применять против них полный пакет персональных ограничений. То есть наказать за ложь.

Надо не разрешать гражданам государства-агрессора наслаждаться туризмом или шопингом на территории ценящих мир, а побуждать их через визовые ограничения к борьбе против агрессии своего государства. Наказать за попустительство злу.

Должен быть создан специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против нашего государства. Это то, что станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир, в противном случае будут привлечены к ответственности миром.

Мы подготовили конкретные шаги по созданию такого трибунала. Они будут представлены всем государствам.

Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН о поддержке необходимости создания и международного компенсационного механизма. Рассчитываем на вашу поддержку.

Россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание. Это одно из самых страшных наказаний для российских чиновников, которые ценят деньги больше всего.

Второй пункт формулы мира – это защита жизни. Максимально конкретный пункт

Сейчас, пока продолжаются заседания Генеральной Ассамблеи, в украинском городе Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел по массовому захоронению, которое появилось, когда эту территорию контролировали российские войска. Там обнаружены тела женщин и мужчин, детей и взрослых, гражданских и военных. 445 могил.

Там семья, погибшая под завалами дома после российского авиаудара: отец, мать, девочки шести и восьми лет, бабушка и дедушка. Там мужчина, задушенный веревкой. Там женщина со сломанными ребрами и ранами на теле. Там человек, кастрированный перед убийством, и это далеко не первый такой факт.

Спросите у представителей России, почему у российских военных такое влечение к кастрации. Что делают с ними самими, чтобы они желали делать такое с другими?

Единственное, чем отличается массовое захоронение в Изюме от того, что мир увидел в Буче, это собственно захоронение. Российская армия дольше находилась в Изюме, и потому тела убитых все же зарыты, а не разбросаны по улицам.

Так как же мы можем оставить российскую армию хотя бы где-нибудь на украинской земле, зная, что они повсюду совершают такие массовые убийства? Не можем.

Мы должны защищать жизнь. Мир должен защищать жизнь. Каждое государство, против которого направлена вооруженная агрессия, нуждается в возможности защищать своих граждан и освобождать свою территорию.

Если для этого нужно помочь оружием или снарядами – это должно быть. Если для этого нужно помочь финансами, это должно быть. Если для этого нужно помочь разведданным, это должно быть. А вот чего не должно быть, это обмана.

Мы можем вернуть украинский флаг на всю нашу территорию. Мы можем сделать это силой оружия. Но нам нужно время.

Мы пытались это ускорить. Мы пытались реализовать базовые положения Устава ООН для Украины путём переговоров.

Но Россия опасается настоящих переговоров и не хочет выполнять какие-либо справедливые международные обязательства. Лжет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов.

Вот и сейчас, когда Россия говорит о переговорах, она хочет только притормозить свое отступление. Россия хочет перезимовать на захваченной территории Украины и подготовить силы для попытки нового наступления. Для новых Буч, новых Изюмов… Или хотя бы обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома.

Мы не можем согласиться на отложенную войну. Потому что она будет еще горячее, чем сейчас.

Для нас это война при жизни. Поэтому мы нуждаемся в оборонной поддержке – оружии, технике и снарядах. Наступательных вооружений достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. И защитных систем, прежде всего, противовоздушной обороны. И мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и выполнять социальные обязательства перед нашими людьми.

Физическая и социальная защита – это два элемента любой государственной жизни. Второй пункт нашей формулы мира – это защита жизни. Всеми средствами, которые разрешает Устав ООН.

Третий пункт – восстановление безопасности и территориальной целостности

Взгляните, сколько элементов глобальной безопасности Россия подорвала свою войну. Безопасность мореплавания, продовольственная безопасность, радиационная безопасность, энергетическая безопасность и безопасность от оружия массового поражения.

Мы уже восстанавливаем безопасность мореходства и продовольственную безопасность. И я благодарю господина Антониу Гутерришу за личную вовлеченность. Алжир, Эфиопия, Египет, Ливия, Кения, Сомали, Судан, Тунис, Бангладеш, Израиль, Индия, Иран, Йемен, Кипр, Китай, Корея, Ливан, Турция, Бельгия, Болгария, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, Румыния и Франция уже получили украинскую агропродукцию.

И мы должны увеличить снабжение морем. Как на условиях рынка, так и в рамках Продовольственной программы ООН, для которой Украина всегда надежный партнер.

И, кстати, несмотря на все сложности из-за войны войны, мы приняли решение оказать гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали, поэтому отправим им дополнительный объем нашей пшеницы.

Но с другими элементами сохранности сложнее.

В преддверии заседания Генеральной ассамблеи Россия ударила ракетами по Южноукраинской АЭС. Взрывом задело здание станции – выбило окна, повредило стены. Ракеты разорвались всего в 300 метрах от стен реакторов!

И это после того, как появился четкий призыв МАГАТЭ к России остановить любую враждебную активность против любых атомных объектов Украины, в частности, против Запорожской атомной станции – крупнейшей в Европе, которую Россия превратила в мишень. И это делает мишенью всех вас.

Российский радиационный шантаж – это то, что должно волновать каждого и каждую из вас, потому что никто из вас не найдет вакцины от лучевой болезни.

Кризис стоимости жизни в десятках стран продолжается. Ее корни – в дестабилизации энергорынка. Следует убрать основной фактор глобальной ценовой турбулентности, а именно: российский энергошантаж.

Для этого следует ограничить цены, по которым Россия отправляет на экспорт свои энергоресурсы. Надо сделать российские нефть и газ снова просто обычными товарами. Сейчас нефть и газ – это энергетическое оружие России. И именно поэтому ей удается манипулировать рынками так, чтобы электричество, газ, бензин и дизель становились привилегией для избранных, вместо того чтобы быть обычным доступным благом для всех.

Ограничить цены – это самозащита мира. Это путь восстановления энергетической и ценовой безопасности.

Но пойдет ли мир на это? Испугается ли угроз России?

Надо сделать только один сильный шаг, после которого все станет ясно. Уже давно пора для него.

Этот шаг расставит все по местам. После российского ракетного террора. После массовых убийств. После Мариуполя. После сожжения российскими военными украинских пленников в Оленовке. После блокады портов. После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, ставшие правилом, а не исключением для российских пропагандистов...

Надо признать Россию государством – спонсором терроризма. На всех уровнях. Во всех странах, исповедующих ценности мира и защиты человеческой жизни. Юридически. Политически.

Если у вас нет юридического механизма, вы можете принять политическое решение – на уровне парламентов. Это фундамент для обновления элементов глобальной безопасности. Если этот сильный шаг будет сделан, отпадут сомнения, делать ли другие жизненно необходимые шаги.

И очень чувствительное – это граница, это территориальная целостность.

Когда кто один пытается украсть территорию другого, это ставит под удар все государства мира.

Поэтому глобальную безопасность невозможно восстановить без восстановления территориальной целостности того, против кого была направлена вооруженная агрессия.

Следовательно, третий пункт украинской формулы мира – это восстановление безопасности и территориальной целостности.

Четвертый пункт – это гарантии безопасности

Каждая нация имеет право гарантировать безопасность. Не только величайшие нации. Не только самые счастливые.

У нас есть предложения такой модернизации архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для Европы и мира, которая не допустит больше никакой агрессии против нас. Мы уже представляем их партнерам.

Это предложения юридически обязательных многосторонних и двусторонних договоров. Это условия, при которых гаранты должны действовать, и время, за которое их действия принесут результат – результат на земле, на море, в воздухе, в дипломатии и политике, в экономике и финансах, в обеспечении оружием и разведданными. Каждый из вас, получив текст нашей формулы мира, увидит и детализацию того, что мы предлагаем в качестве гарантий безопасности.

Я не хочу сравнивать наши предложения с гарантиями каких-либо альянсов, существующих на планете сейчас. Я хочу подчеркнуть, что обеспечить безопасность той или иной нации превентивно всегда выгоднее, чем останавливать постфактум войну против нее.

И пятый пункт украинской формулы мира – это решительность

То, без чего другие четыре пункта не будут работать.

Это наша решимость сражаться. Это решительность партнеров помогать нам, а значит, самим себе. И это решимость мира объединиться вокруг борющегося против вооруженной агрессии. Решимость мира поставить на место одного, угрожающего всем.

Итак, все пять пунктов нашей формулы:

наказание за агрессию;

защита жизни;

восстановление безопасности и территориальной целостности;

гарантии безопасности;

решительность защищаться.

Это формула преступления и наказания, которая уже хорошо известна России. Это и формула справедливости и правопорядка, которую России еще предстоит изучить. Как и любым другим потенциальным агрессорам.

Чего нет в нашей формуле? Нейтральности.

Те, кто говорит о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, подразумевают совсем другое. Они говорят о безразличии. Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят. Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И потому так же условно, формально и протокольно делают вид, будто защищают кого-то, а на самом деле – только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира.

Нужна только решительность.

Было много разговоров о реформировании ООН. Чем они все кончились? Без результата.

Однако если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой Объединенных Наций. Наша формула универсальна, а значит, объединяет Север и Юг мира. Она призывает мировое большинство и побуждает к расширению представительства тех, кто остался неуслышанным.

Это дисбаланс, когда вся Африка, вся Латинская Америка, большая часть Азии, вся Центральная и Восточная Европа подчиняются праву вето, которого сами никогда не имели.

И об этом говорит Украина. Слышали ли вы такие слова от России? А она – в Совбезе. Постоянно. Почему. Почему не Япония или Бразилия, не Турция или Индия, не Германия или Украина. Наступит день, когда и этот вопрос будет решен.

Что касается переговоров между Украиной и Россией

Наверняка вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Вроде бы они к ним готовы. Но. Они говорят о переговорах, но объявляют о мобилизации. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированной территории Украины.

Что тогда правда? Мобилизация в России – правда. Фейковые референдумы – это тоже правда. Россия желает войны. Это верно. Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется кончать эту войну. Войну, которую она начала.

И я исключаю, что урегулирование может происходить на любой другой основе, чем украинская формула мира. Чем дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-нибудь в мире будет садиться за один стол с Россией.

И если российским ответом на мои слова сейчас будут новые ракеты и теракты, то это будет лишь слабостью. Слабость России. Ее неспособность перевесить нас, ее неспособность перевесить мир.

Это докажет лишь то, что нужно как можно скорее выполнить пять пунктов украинской формулы мира.

Мы готовы к миру. Но к честному и справедливому миру. Именно поэтому с нами – мир.

И напоследок. Я хочу поблагодарить 101 государство, которое проголосовало за то, чтобы могло состояться это мое видеообращение. Это было голосование не только по формату. Это было голосование по принципам.

Только семь государств проголосовали против: Беларусь, Куба, КНДР, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Семеро. Семеро, которые боятся видеообращения. Семь реагируют красной кнопкой на принципиальность. Только семеро.

101 – и семеро.

Друзья, если такая коалиция против нашей решимости, я всех вас поздравляю. Поздравляю, потому что это значит, что мир победит любую агрессию и что нет никакого препятствия, чтобы мы реализовали формулу мира.

Я благодарю вас за внимание!

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