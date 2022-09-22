Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток ареста 22.09.2022, 8:46

Наста Лойко

Где она сейчас, неизвестно.

Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток административного ареста. Ее местонахождение неизвестно, сообщают правозащитники из Human Constanta.

Адвокаты и родственники не могут выяснить, где сейчас находится Наста Лойко, которая должна была выйти на свободу 21 сентября, после 15 суток ареста. Передачи для Насты и других административно арестованных на Окрестина не принимают.

Все это время она находится без средств личной гигиены и теплых вещей, сообщают правозащитники.

Напомним, правозащитницу Насту Лойко задержали 6 сентября после оглашения приговора по «делу десяти». Вместе с ней были задержаны более 10 человек: несколько друзей и родственников осужденных, а также представители дипкорпуса. Впоследствии они были отпущены, а вот Насте Лойко и Даниилу Кошевскому, другу осужденного на 12 лет Алексея Головко, дали «сутки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».