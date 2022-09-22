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Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток ареста

  • 22.09.2022, 8:46
Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток ареста
Наста Лойко

Где она сейчас, неизвестно.

Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток административного ареста. Ее местонахождение неизвестно, сообщают правозащитники из Human Constanta.

Адвокаты и родственники не могут выяснить, где сейчас находится Наста Лойко, которая должна была выйти на свободу 21 сентября, после 15 суток ареста. Передачи для Насты и других административно арестованных на Окрестина не принимают.

Все это время она находится без средств личной гигиены и теплых вещей, сообщают правозащитники.

Напомним, правозащитницу Насту Лойко задержали 6 сентября после оглашения приговора по «делу десяти». Вместе с ней были задержаны более 10 человек: несколько друзей и родственников осужденных, а также представители дипкорпуса. Впоследствии они были отпущены, а вот Насте Лойко и Даниилу Кошевскому, другу осужденного на 12 лет Алексея Головко, дали «сутки».

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