Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток ареста
- 22.09.2022, 8:46
Где она сейчас, неизвестно.
Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток административного ареста. Ее местонахождение неизвестно, сообщают правозащитники из Human Constanta.
Адвокаты и родственники не могут выяснить, где сейчас находится Наста Лойко, которая должна была выйти на свободу 21 сентября, после 15 суток ареста. Передачи для Насты и других административно арестованных на Окрестина не принимают.
Все это время она находится без средств личной гигиены и теплых вещей, сообщают правозащитники.
Напомним, правозащитницу Насту Лойко задержали 6 сентября после оглашения приговора по «делу десяти». Вместе с ней были задержаны более 10 человек: несколько друзей и родственников осужденных, а также представители дипкорпуса. Впоследствии они были отпущены, а вот Насте Лойко и Даниилу Кошевскому, другу осужденного на 12 лет Алексея Головко, дали «сутки».