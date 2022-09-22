ВСУ разгромили колонну армии РФ, скопившуюся возле Антоновского моста

ВСУ разгромили колонну армии РФ, скопившуюся возле Антоновского моста1
- 22.09.2022, 8:52
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Оккупантам не дали переправиться на правый берег Днепра.
ВСУ «мобилизовали на части» колонну российской техники в районе Антоновского железнодорожного моста.
О звуках взрывов, которые слышали херсонцы, сообщает местное видение Kavun.City. Горожане призывают быть осторожными и оставаться в укрытиях.
В Чернобаевке предварительно известно о работе ПВО оккупантов.
А вот в районе Антоновского железнодорожного моста, по инсайдерской информации канала «Николаевский Ванек», прилетело по колонне техники россиян, ожидавшей переправы.
Есть также предварительная информация о взрывах в районе «Фрегата» (где оккупанты обустроили новый причал для переправы) и мостоперехода в районе ХБК.
Кроме того, сообщают о «прилетах» в промзону завода карданных валов, где россияне разместили свою технику и обустроили рембазу, и в здание бывшего УБОП («шестого отдела»), где расположились КОРДовцы.