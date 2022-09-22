В Беларуси утвердили перечень дорог, на которых нельзя обучать водителей вождению 22.09.2022, 8:56

В него попало довольно большое число улиц Минска.

Утвержден перечень участков дорог, на которых нельзя обучать управлению механическими транспортными средствами. Соответствующее постановление МВД опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Минске нельзя обучать будущих водителей вождению на следующих участках дорог:

пр. Машерова

ул. Козлова

ул. Змитрока Бядули

ул. Первомайская

ул. Ульяновская

ул. Ленина

ул. Аранская

ул. Могилевская

ул. Толстого

ул. Домашевская

пр. Пушкина

ул. Орловская

ул. Сурганова

ул. Академическая

ул. Столетова

ул. Запорожская

ул. Радиальная

ул. Ваупшасова

ул. Ванеева

ул. Денисовская

ул. Аэродромная

пр. Жукова

пр. Независимости

пр. Победителей

пр. Партизанский

пр. Дзержинского

ул. Немига

ул. Максима Богдановича

ул. Тимирязева

ул. Долгиновский тракт от ул. Орловской до пер. Червякова

ул. Интернациональная

ул. Городской Вал

ул. Романовская Слобода

ул. Кальварийская

ул. Притыцкого

ул. Лобанка

ул. Алибегова от пр. Газеты Правда до ул. Рафиева

ул. Семашко

ул. Каролинская

ул. Чюрлениса

пр. Любимова

ул. Железнодорожная от пр. Дзержинского до ул. Уманской

ул. Клары Цеткин

ул. Логойский тракт

ул. Якуба Коласа

ул. Кульман от ул. Куйбышева до ул. Якуба Коласа

ул. Веры Хоружей

ул. Лейтенанта Кижеватова

ул. Московская

ул. Бобруйская

ул. Игуменский тракт

ул. Аранская

ул. Ульяновская

ул. Свердлова

ул. Первомайская

пр. Рокоссовского от ул. Ванеева до ул. Плеханова

ул. Кирова

ул. Карла Маркса

ул. Янки Купалы

ул. Энгельса

ул. Комсомольская

ул. Красноармейская

ул. Плеханова от ул. Горовца до пр. Партизанского

ул. Захарова

ул. Академическая

Также установлены запреты для Барановчией, Бреста, Витебска, Полоцка, Гродно, Гомеля, Могилева и некоторых участков дорог в Минской области.

Согласно документу, обучать водителей также запрещено на участках дорог, которые имеют повышенный уровень опасности, повышенный уровень загрузки, на которых производятся дорожные работы, а также на дорогах со специальным статусом.

Постановление вступает в силу с 22 сентября.

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