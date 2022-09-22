ВСУ ликвидировали летчика Аксенова, который был «звездой» российской пропаганды 22.09.2022, 9:18

1,882

Сбитый пилот любил хвастаться тактикой РФ.

Украинские защитники ликвидировали «звезду» роспропаганды – подполковника ВС РФ Александра Аксенова. Они сбили вражеский вертолет Ка-52, при падении которого «демилитаризировался» и этот летчик.

Событие произошло 17 сентября под Волновахой на Донетчине. Об этом сообщил украинский блогер, полковник Вооруженных сил Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

«Подполковник Аксенов Александр успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении. Слава нации, смерть врагам!» – саркастически написал он.

В то же время известно, что кроме российского летчика, «сгорел на работе» также его штурман Славик. Такие подробности инцидента рассказал ведущий эксперт ОО «Центр военно-политических расследований» Алексей Копытько.

По его словам, оба оккупанта находились и нашли свою смерть в вертолете Ка-52 («Аллигатор»), сбитом украинскими воинами в Волновахском районе 17 сентября. Однако окончательно ликвидацию экипажа подтвердили только накануне.

Самое интересное же то, что ликвидированный пилот оказался «звездой» росСМИ. Подполковник Аксенов неоднократно появлялся в сюжетах пропагандистов и с пафосом заявлял, что «украинские военные в ужасе покидают позиции, как только услышали гул «Аллигаторов».

Кроме того, утверждал, что тактика российских летчиков с начала войны не изменилась – «незаметность, скорость и быстрое уничтожение». На самом же деле так действуют украинские военные, которые быстро превратили в металлолом вражеский вертолет и превратили в «груз 200» двух захватчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».