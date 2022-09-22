«Привезла такие товары, что на работе все ахнули» 22.09.2022, 9:30

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История предприимчивой белоруски, которая в 70 лет стала мастером по маникюру.

Нина Евгеньевна уже почти девять лет на заслуженном отдыхе и все это время работает в салоне красоты. Хотя до этого, на первой работе, она раздавала приказы, выписывала благодарности и даже увольняла подчиненных за их «косяки». На пенсии новая работа для души сделала из суровой руководительницы высококлассного женского мастера и «психолога» в одном лице, пишет onliner.by.

«Привезла такие товары, что на работе все ахнули»

Нина Евгеньевна родилась в деревне Несвижского района. О детстве вспоминает бегло, куда больше ей нравится рассказывать о рабочих буднях.

— Мама с папой работали в колхозе на ферме: мама — дояркой, папа — подвозчиком кормов до пенсии, потом завхозом в школе. У меня были старший и младший братья. Родители уходили на работу со словами: «Вы, дети, приготовьте то-то и то-то на вечер». Нам приходилось смотреть за коровами, свиньями, курами, — делится воспоминаниями Нина Евгеньевна. — А вечером хотелось где-нибудь погулять, но нас не пускали, пока не сделаем всю работу. Плюс надо было помогать выполнить колхозные нормы. Это свекла, лен... Родители были очень строгие, но я не держу на них зла. Плохое быстро забываю и всегда улыбаюсь.

Будущую специальность Нина выбрала легко. Лежали с подружкой за сараем, загорали и листали газеты. Смотрят — кооперативный техникум в Минске (нынешний колледж торговли): стипендия есть, общежитие дают. Значит, можно ехать. Так девушка поступила и в 15 лет уехала учиться в Минск.

После учебы ее направили в Копыль работать товароведом. Работа разъездная, товары надо было привозить на базу машинами со всей Беларуси. Нина была ответственна за продовольственную группу: алкоголь, кондитерские изделия, бакалею и плодово-овощную продукцию. Своего первого директора боялась как огня, настолько он был строгим:

— Я первый раз пришла на работу, а он мне говорит: «Даю тебе три дня. Если за это время не закажешь машину, я тебе волосы повыдергиваю». Какую машину? Куда ехать? Что делать? Прошу помощи у девочки, которая уже три года работает, а она нос воротит. В итоге дали мне пожилого водителя, и мы поехали в Слуцк за товаром. Он отвел меня в бухгалтерию за доверенностью, потом отвез на базу, показал, в какие двери идти. И я привезла такие товары, что на работе все ахнули.

Через четыре года надо было кого-то рекомендовать старшим товароведом райпо, и директор сказал: «Только Нина». С тех пор девушка постепенно поднималась все выше и выше по карьерной лестнице. Заочно окончила Гомельский институт потребкооперации и получила высшее экономическое образование. Чуть позже ее назначили директором рознично-торгового предприятия с 30 сельскими магазинами.

— Работа была сложная, но интересная. Вечная погоня за планами, процентами. Надо было обеспечивать население товарами. Мы постоянно участвовали в ярмарках, выставках, вставали в три часа ночи и куда-то ехали, готовили палатки, украшения, — вспоминает Нина Евгеньевна свою работу. — Тогда я получала 170 рублей зарплаты. Боже мой! Это сумасшедшие деньги, ведь обычные товароведы зарабатывали по 60—90 рублей.

«Переводили выше и выше, а в результате я мастер по маникюру»

Нина Евгеньевна признается, что по жизни она трудоголик, очень много времени тратила на работу. «Постепенно меня переводили все выше и выше, а в результате я мастер по маникюру», — шутит сама над собой женщина.

Она 35 лет отработала в потребкооперации Копыльского района. В этой сфере женщина прошла все отрасли, кроме общепита: работала на оптово-торговой базе товароведом, потом — 17 лет в заготовительной конторе (товароведом, главным инженером, замдиректора и даже директором), затем была директором Комбината кооперативной промышленности, который первыми в области начал выпускать кукурузные палочки. А потом ее перевели на должность главного инженера местного маслосырзавода, где она трудилась почти 10 лет.

В подчинении у Нины Евгеньевны было по 150—200 человек, в основном мужчины:

— Как руководитель по характеру я была очень строгая, но справедливая. Терпеть не могла воровства. Полбулки хлеба, 200 грамм дрожжей — да ради бога, но восемь булок — сразу за ворота. Кто-то меня уважал, кто-то ненавидел, кто-то боялся. Думаю, 80% сотрудников относились ко мне положительно, душевно, с пониманием.

Спустя столько лет Нина Евгеньевна не может сказать, что безумно любила свою работу. Для нее это был труд, который приносил доход в семью, не более. Тем более что двух детей женщине пришлось поднимать в одиночку.

— В потребкооперацию я пришла молоденькая, юная. Хлопцы внимание обращали. А мой будущий муж работал у нас водителем. Дружили года два, потом расписались, мне тогда было 24 года. В браке прожили почти пять лет, — делится историей знакомства с супругом Нина Евгеньевна. — Муж был неплохим человеком. Красавец, высокий, симпатичный. Покладистый, не грубиян. Хотели получить квартиру, постоянно работали, он уезжал в командировки.

В браке родились дочка и сын. Супруги развелись, когда мальчику исполнился один год. Причину развода Нина Евгеньевна называть не стала, ответила просто: «Не сложилось у нас». Больше замуж женщина не захотела, хотя и находились достойные мужчины.

— Самый большой и ценный подарок для меня в жизни — дети. Я считаю, что жизнь прожила не зря. Можно купаться в роскоши, хватать лавры, а если с детьми не повезет, то ничего уже не поделаешь, — считает Нина Евгеньевна.

Ее дочка живет в Ивацевичах, работает в музыкальной школе преподавателем по цимбалам, у нее два сына — 6 и 12 лет. Сын работает в МЧС в Минске. Этим летом внучка Нины Евгеньевны окончила гимназию с золотой медалью и поступила на бюджет в БГУ на факультет социокультурных коммуникаций.

«Ваше дело лежать и отдыхать»

На заслуженный отдых Нина Евгеньевна ушла в 61 год. Не знала, чем себя занять, приехала навестить брата в Минск. У него тогда умерла жена. Брат спросил: «Зачем ты приехала?» А Нина, долго не думая, взболтнула: «На курсы пойду».

— Шла в тот день, вижу объявление: «Идет набор на курсы мастера по маникюру и педикюру». Я записалась. Отучилась — и вот уже почти 9 лет работаю в этой сфере. Чувствую себя прекрасно. Это моя самая любимая работа. Я люблю своих клиентов. За столько лет узнала и про их детей, все их проблемы, ко мне идут как к психологу, делятся всем на свете.

Как признается Нина Евгеньевна, она и подумать не могла, что на пенсии так кардинально сменит род деятельности: «Если честно, когда тебе 61 год, какие планы? Сиди дома и семечки щелкай одним зубом, и то если денег хватит на зубы».

Поначалу привыкать к новой сфере было непросто.

— Пришел к нам как-то мужчина, мы просто замерли, — вспоминает начало практики Нина Евгеньевна. — Моя молодая напарница сразу сказала: «Не пойду, идите вы». Куда идти? Что делать? Сердце бешено колотилось, но я пошла. Поведение и стать остались ведь прежние, спинка ровненькая, взгляд руководителя... А мне девочки говорят: «Евгеньевна, попроще».

Командный тон по привычке Нина Евгеньевна использует и с клиентами, когда те начинают указывать, как стричь и красить ногти. Такие указания женщина обрубает на корню: «Вот когда я закончу и вам не понравится, тогда мне скажете, а сейчас ваше дело лежать и отдыхать». Неудивительно, что поначалу некоторые клиентки Нины Евгеньевны ее побаивались. А потом привыкли и начали доверять.

За девять лет практики в сфере красоты у Нины Евгеньевны случилось два инцидента. Однажды пожилая женщина вернулась к мастеру по маникюру со сломанными ногтями. Нина Евгеньевна отнеслась по-человечески, переделала ей маникюр. Но когда клиентка обратилась с такой же проблемой во второй раз, терпение мастера лопнуло, и она просто заплатила за моральный ущерб клиентке из своего кошелька. Второй случай произошел с молодой девушкой, которая сначала непонятно по какой причине устроила скандал, а через пять минут отблагодарила мастера и ушла.

— В основном все клиенты хорошие, приветливые и доброжелательные. Я получаю огромное удовольствие от работы, ведь она совсем не нервная, больше для души. Ухожу домой и знаю: мне никто не позвонит и не скажет, что у меня стоит линия или что не вышел на работу электрик.

Нина Евгеньевна трудится в формате два дня через два. На время работы остается ночевать в Минске у сына, а потом едет на электричке до Городеи — и в деревню. Там у нее небольшой огород, курочки, кот. Раз-два в месяц ездит в Копыль, чтобы повидаться с подругами.

«Я предоставлена только сама себе»

На работе никто не догадывался, сколько ей лет. Узнали лишь в этом году, что у нее юбилей — 70! Удивились сильно. Из клиентов женщине тоже никто не дает семь десятков.

— Я рекомендую всем людям на пенсии занять себя чем-нибудь и ни о чем не жалеть. Однажды пришла ко мне клиентка, села в кресло и тяжело вздыхает. Я спрашиваю: «Что случилось?» А она мне выдает: «Ой, я уже такая старая... Мне 58 лет». Так и хотелось сказать: вы и в 20 были бы старой с таким подходом к жизни. Я в свои 70 не считаю себя старой!

Нина Евгеньевна говорит, что внутреннее состояние формируется эмоциями. Не стоит копить в себе зло, нужно не бояться трудностей, ставить цели и потихоньку к ним двигаться. Сейчас женщина задалась целью похудеть, пробуя методику интервального питания. Ест с 10 до 16 часов, в остальное время пьет воду. Результат уже есть.

На пенсию Нина Евгеньевна не жалуется. В месяц получает 770 рублей, столько же, а иногда и больше зарабатывает в салоне. Покупает все, что ей нравится. Может позволить себе и авокадо, и красную рыбу. Регулярно пьет витамины.

Похудеть и заниматься спортом порекомендовали врачи. Раньше на болячки со здоровьем Нина Евгеньевна не обращала внимания: со стрессовой работой было некогда: «Сейчас, наоборот, все время — мое. Я предоставлена только сама себе».

В свободное время, когда заканчиваются огородные хлопоты, Нина Евгеньевна может проехать 10 километров на велосипеде или просто пройтись. А еще она очень любит путешествовать. В свое время объехала весь Советский Союз, была на Кавказе, в Крыму, в Прибалтике. Недавно ездила в отпуск в Египет, бывает в наших санаториях.

У Нины Евгеньевны есть мечта, которая пока еще кажется ей несбыточной. Она хотела бы отучиться на грумера, открыть свое дело и стричь собак. Женщина даже составила бизнес-план, но выяснилось, что потребуются большие вложения на базовое оборудование.

— Найти деньги на курсы — это не проблема. Но дальше ведь надо работать. А это специальный стол, ножницы, фен, расчески, машинки... На каждую породу собак нужны свои инструменты. Собаке не скажешь: «Перестань лаять». Опять же, надо специальное приспособление. Впрочем, я верю, что в жизни все может случиться. Вдруг я выиграю в лотерею или найду спонсора, который так же, как и я, влюблен в животных?

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