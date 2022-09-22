Освобождение украинских героев: появилось видео и полный список 3 22.09.2022, 9:44

7,382

Вернувшись из плена, украинцы целовали родную землю.

Украина в среду 21 сентября провела обмен пленными с Россией. Украине удалось вернуть 215 украинских защитников, в том числе 108 бойцов полка «Азов». В сети появились видео этого исторического события.

Одно из них опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем (Telegram-канале Стал известен полный список украинцев и иностранцев, которых удалось освободить из российского плена).

На ролике видно, как воинов приветствовали дома лозунгом «Слава Украине!», а они жали всем руки и обнимались.

Вернувшись из плена, украинцы становились на колени и целовали родную землю, говоря, что она самая лучшая в мире.

Второй ролик распространил Координационный штаб по обращению с военнопленными. На нем можно увидеть медика «Азовстали» Марьяну Мамонову – она попала в плен, будучи беременной.

В Службе безопасности Украины также показали, как воины возвращались домой после плена.

Стал также известен полный список украинцев и иностранцев, которых удалось освободить из российского плена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».