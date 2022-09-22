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Освобождение украинских героев: появилось видео и полный список

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  • 22.09.2022, 9:44
  • 7,382
Освобождение украинских героев: появилось видео и полный список

Вернувшись из плена, украинцы целовали родную землю.

Украина в среду 21 сентября провела обмен пленными с Россией. Украине удалось вернуть 215 украинских защитников, в том числе 108 бойцов полка «Азов». В сети появились видео этого исторического события.

Одно из них опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем (Telegram-канале Стал известен полный список украинцев и иностранцев, которых удалось освободить из российского плена).

На ролике видно, как воинов приветствовали дома лозунгом «Слава Украине!», а они жали всем руки и обнимались.

Вернувшись из плена, украинцы становились на колени и целовали родную землю, говоря, что она самая лучшая в мире.

Второй ролик распространил Координационный штаб по обращению с военнопленными. На нем можно увидеть медика «Азовстали» Марьяну Мамонову – она попала в плен, будучи беременной.

В Службе безопасности Украины также показали, как воины возвращались домой после плена.

Стал также известен полный список украинцев и иностранцев, которых удалось освободить из российского плена.

Список 215 звільнених українців з російського полону from tsnua

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