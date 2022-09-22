Не выдержал Володька 3 22.09.2022, 9:45

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Мобилизация в РФ может стать таким же «пшиком», как и все начинания Кремля.

Политолог и преподаватель Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов прокомментировал объявление «частичной» мобилизации в России:

1. «Не выдержал Володька!» («День выборов») – Украина дожала-таки Путина до решения, которое он почти полгода не хотел принимать. Это в определенном смысле успех, хотя и сомнительный.

2. Как не бывает «осетрины второй свежести», так не бывает и «частичной мобилизации». Сколько и кого призовут? – Сколько надо и сколько смогут, столько и призовут. Это лукавая мобилизация, которую продают по цене осеннего призыва. Мол, спите спокойно, жители Империи.

3. Я ждал этого комментария от Пескова – мол, какая война, решение о военном положении не принималось, мы по-прежнему в режиме СВО. Ну уж нет: умерла – так умерла. В Законе о мобилизационном плане и мобилизации, на который ссылается Указ, прямо написано, что мобилизация – это комплекс мероприятий военного времени. Нет войны – нет и мобилизации. Можно, конечно, еще повертеться перед микрофоном как уж на сковородке, но колониальная война кончилась, началась тотальная.

4. Что-то мне подсказывает, что и мобилизацию этот режим проведет через свою обычную «передницу» с привычным эффектом.

Кратно увеличится число бессмысленных смертей, а цели этой бесцельной войны будут отодвигаться вместе с линией горизонта.

5. Если не сгорим в ядерном камине раньше, по итогу через два-три года будем иметь миллион озлобленных мужиков, которые знают, как пройти от Болотной до Красной без GPS, и не будут останавливаться на полдороге, чтобы рассказать друг другу, как именно они не забудут и не простят.

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