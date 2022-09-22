«Специально поеду на машине» 5 22.09.2022, 9:58

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Белорусские водители устроили протест в День без автомобиля.

Сегодня проходит Всемирный день без автомобиля: водителям предлагают отказаться от личных машин хотя бы на одни сутки. Нужны ли подобные акции и способны ли они хоть что-то изменить – рассуждают белорусские водители.

«На такси не наездишься»

Александр: «Не вижу в Дне без автомобиля ничего хорошего. От машины я не откажусь. Даже не представляю, как успеть все то, что мне необходимо, передвигаясь на общественном транспорте или еще на чем-то. Детям нужно посещать школу и кружки, супруге необходимо добираться до работы и по личным делам. У меня график тоже рваный: сегодня я в одном месте, завтра в другом. Да на ту же дачу как выехать? На такси не наездишься – около 60 рублей будет обходиться поездка туда и обратно.

Машина у меня недорогая, но относительно свежая, особо ремонтами не обременяет. Может, если представить ее стоимость в эквиваленте поездок на такси, смысла в содержании и нет, но до таких расчетов нужно еще дойти. Я плачу за удобство и мобильность, меня все устраивает. Кто ездит только на работу и обратно, вероятно, сможет обойтись без авто. А так я сомневаюсь, что кто-то захочет менять свои привычки только ради акции. Она с реальной жизнью не связана от слова «совсем».

«Чем дальше от Минска, тем хуже без машины»

Евгений: «Я далеко не в восторге от подобных акций, потому что считаю это какой-то популистской мерой. День без автомобиля, День трезвости, Час Земли – разве эти акции способны что-то в корне поменять? Может быть, привлечь внимание к проблеме, но не более того. Все это моментально забывается и ни к чему не приводит. Более того, по моим наблюдениям подобные акции даже провоцируют определенную часть людей на своего рода «протест». Ах, вы не продаете алкоголь сегодня? Куплю заранее или пойду в бар. Кто-то решил, что мне стоит попробовать общественный транспорт? Значит, поеду на машине специально. И вообще у меня дети и работа – делать мне больше нечего, как страдать в автобусе и троллейбусе с пересадками.

Я слабо представляю, как подобные акции могут изменить сознание людей. Борьба с той же излишней автомобилизацией должна вестись постоянно и планомерно. Чтобы желание добраться до работы на общественном транспорте возникало само собой, а не потому, что проводится акция. И отдельно хочу отметить, что Минск в таких вопросах стоит особняком. В столице еще более-менее неплохо обстоят дела с общественным транспортом, есть дешевое такси и каршеринг. Чем дальше от Минска, тем труднее справляться с ежедневными делами тем, у кого нет автомобиля».

«Лучше проводить такие акции в начале лета»

Екатерина: «Я лично отношусь к этому дню положительно. С одной стороны, День без автомобиля – это хорошая возможность для тех, кто не вылезает из-за руля круглый год, попробовать поискать альтернативную возможность добраться до работы или еще куда-то. Возможно, попробовав один раз добраться на электросамокате, велосипеде или общественном транспорте, человек оценит удобство и экономию и будет пользоваться подобным видом транспорта чаще. Тем более что власти сейчас делают многое для того, чтобы пользоваться общественным транспортом или средствами персональной мобильности было удобнее.

Например, в нашем спальном районе в Минске за последние 10 лет продлили или несколько изменили некоторые маршруты автобусов и троллейбусов, то есть появилось больше возможностей добраться куда-то быстрее и без пересадок. Еще у нас появились велодорожки, переходы для велосипедистов, тротуары везде занижены – передвигаться на том же велосипеде стало гораздо удобнее.

С другой стороны, понимаю, что не у всех есть возможность отказаться от личного автомобиля: у кого-то работа связана с разъездами, кому-то надо возить много инструментов, у кого-то есть дети, которых нужно возить в школу, сад или на кружки, и без машины, особенно в плохую погоду, сделать это проблематично. Кто-то живет за городом, в его районе плохо ходит общественный транспорт или надо добираться до места работы с пересадками – подобных причин много. Агитировать водителей в таких условиях отказаться от авто хотя бы на день бессмысленно, это только заставит их увериться в том, что без машины никак не обойтись.

Но все же лучше, по моему мнению, проводить такие дни не в конце сентября, а в конце мая или начале июня. Во второй половине сентября, как правило, погода портится, начинаются дожди, а в квартирах и офисах обычно еще нет отопления. Выбраться в такую погоду из теплой кровати сложнее, мерзнуть на остановке или ехать под дождем на электросамокате не очень хочется. В конце весны или начале лета длинный световой день, легче проснуться раньше, после зимы хочется больше гулять. То есть с точки зрения эмоций оценить преимущество альтернативного транспорта будет проще».

«Службы каршеринга вполне могут закупить универсалы и создать какой-нибудь тариф «Дачный»

Андрей Ахрем, журналист Автобизнеса: «День без автомобиля – нужная акция. Многим автомобилистам полезно ощутить на себе достоинства общественного транспорта, который в Минске развит неплохо. В доковидные времена я был сторонником ограничений на использование личных авто в городе. Разумеется, есть масса ситуаций, в которых без машины не обойтись. Но при этом я знаю людей, которые ездят на автомобиле из дома на работу в пешей доступности на одной линии метро. На метро ведь дешевле и быстрее, плюс отсутствует необходимость тратить время и нервы на поиск парковочных мест. Такие автовладельцы вполне могли бы пользоваться общественным транспортом.

И тут нужно проводить работу по слому психологии населения через анализ трат. Когда машина используется только для эпизодических поездок по городу, может оказаться, что куда проще и дешевле пользоваться общественным транспортом, такси или каршерингом. В прошлом году у меня был период, когда одну машину я продал, а другую еще не купил. Да, в это время я немного ограничивал себя в перемещениях, но, пользуясь троллейбусами, метро, маршрутками и такси, за месяц потратил на поездки по городу рублей 200. Если бы не ограничивал, сумма, скорее всего, выросла бы вдвое. Но даже если взять расходы в 400 рублей, то только за цену машины можно ездить на транспорте почти семь лет. А ведь есть еще потеря стоимости, расходы на топливо, обслуживание, техосмотры, страховка, резина, штрафы и т.д.

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