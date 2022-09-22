«Получается дешевле, чем в магазине» 1 22.09.2022, 10:12

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Белорусы рассказали, зачем они делают закатки на зиму и во сколько они обходятся.

В Беларуси продолжается пора, когда на прилавках еще много овощей, фруктов, зелени по доступным по ценам. Некоторые наши земляки пользуются этой возможностью и занимаются домашними заготовками. «Зеркало» узнало у белорусов, что они закатывают, во сколько обходится закупка сырья и какая себестоимость консервы.

«В магазине щи в банке примерно четыре рубля, а себестоимость их — 50 копеек»

В этом году многодетная мама Елена решила «плотно заняться» закатками.

— Как вспомню предыдущие годы, когда то свекла пропадала, то взлетали цены на овощи… Например, морковь по пять рублей была. Получается дорого-богато, — объяснила женщина свое решение делать домашние заготовки.

Дача у белоруски есть, но на огороде она почти ничего не выращивает, поэтому практически всю продукцию для домашних заготовок ей пришлось покупать в магазине. Не закупалась она лишь банками — тары у нее было много.

— Много овощей я покупала на акциях в разных маркетах, потому что это было выгоднее, чем закупаться на рынке. Например, в августе в магазине были огурцы по рублю за килограмм, а на Комаровке в то же время их продавали по 2,5 рубля. Так же и со всем остальным: помидоры нашла по 60−80 копеек, свеклу — по 60 копеек, баклажаны — по рублю. Как видела такие хорошие цены, тут же закупалась.

Специи для заготовок Елена покупала в магазинах низких цен «Светофор», где пачка 100−200 грамм стоила два рубля. За те же деньги в обычном магазине продаются специи, расфасованные по два грамма.

Рецепты для заготовок женщина находила в интернете. Сперва из небольшого количества готовила баночку на пробу. Если было вкусно, то закатывала много банок.

— Замариновала порезанные огурцы со специями, получилось 40 банок разной емкости. Потушила баклажаны в протертом помидоре — получился салатик. Рагу сделала из баклажана, помидора, кабачка. Заготовки для борща из свеклы, перца, лука — очень они сокращают время приготовления блюда, люблю их использовать. Всего у меня получилась 121 банка.

Елена сравнила стоимость домашних закаток с аналогами в магазинах: вышло не в пользу торговли.

— Щи, борщ в полулитровых банках стоят примерно четыре рубля, а себестоимость — около 50 копеек. Кетчуп в магазине обойдется 15 рублей за килограмм, а кило свежих помидоров меньше рубля стоил, из них и пасту, и кетчуп можно приготовить, работы на 20 минут. Маленькая банка огурцов на грамм 300 продается за пять-семь рублей, у меня баночка обходится в рубль. Вакуумная упаковка свеклы 500 грамм стоит 2,5 рубля, а у меня те же полкило обходятся в 40 копеек.

«Стоимость не сравниваю, потому что у меня вкуснее»

У минчанки Анны (имя изменено) нет деревни, выращивать свой урожай она не может, поэтому плоды и ягоды ей приходится покупать. В 90-х годах закаток она делала больше — в то время были проблемы с ассортиментов товаров в магазинах.

— Последние лет 10−15 заготовки я делаю только способом ферментации, натуральные. Перед закупкой продукции мониторю цены, смотрю, где купить будет выгоднее. Выбираю пик сезона с минимальными ценами. Но я не сравниваю стоимость готового продукта с магазинным аналогом, потому что у меня вкуснее, — рассказала минчанка.

Банки и крышки белоруска использует с «винтами», многоразовые. Покупать их нет надобности — одними и теми же она пользуется уже лет десять. Что касается цен на дары природы на ярмарках, Комаровке, рынке в Таборах, то, по словам нашей собеседницы, они везде практически одинаковые. Разница в ценах составляет от 50 копеек до рубля.

— В июле у фермера на Комаровке я купила четыре килограмма огурцов-корнишонов по два рубля за килограмм. Букет трав для засолки стоил полтора рубля. За сухую горчицу в 500-граммовой пачке заплатила четыре рубля, но мне понадобилось только две столовые ложки. В результате у меня получилось две трехлитровые банки соленых огурчиков.

Недавно женщина заказала в «Евроопте» овощей на 60 рублей. Из них выйдет аджика — шесть литров вареной и два литра сырой. Также она засолит восемь лимонов. Впереди ее ждет покупка пяти-шести килограмм капусты для квашения, ее Анна будет покупать на рынке.

«Получается дешевле, чем в магазине»

Семья Евгения делает домашние заготовки на зиму не первый год. Овощи, фрукты, ягоды и травы для этого они выращивают сами в деревне, которая находится вдали от запыленного мегаполиса. В этом году закаток больше обычного — чтобы сэкономить, так как «цены на все растут очень быстро и потреблять овощи становится очень дорого».

— Денег на выращивание урожая мы потратили немного, в основном использовали семена, собранные из прошлогодних урожаев. Правда, покупали рассаду капусты, семена спаржевой фасоли, моркови, огурцов, свеклы, помидоров. На это ушло около 70−80 рублей. Конечно, тратили бензин на авто, но это не прямые расходы для выращивания урожая, потому что на даче мы не только работали, — рассказал мужчина.

По подсчетам Евгения, электричество для полива растений стоило недорого, стеклянные банки для заготовок они не покупали — были с прошлых лет. Крышки для банок приобрели, на это потратили 30 рублей.

— Закатали 50 литров концентрированного яблочного сока, зимой мы его разводим один к двум. Сделали для детей яблочное пюре. Яблонь у нас на участке много, в этом году богатый урожай. Часть плодов отправили на хранение в гараж. Нас ждут поздние сорта — их еще не собирали.

Из помидоров белорусы сделали около 10 литров сока, несколько баночек вяленых, 20 банок консервированных, из томатов и перцев приготовили на зиму лечо. Огурцы закатывали все лето — отдельно и с кабачками.

Также полки заставлены вареньем из малины, смородины, крыжовника, клубники и абрикосов. Сделали настойки из вишни, малины и смородины.

— Экономия для бюджета огромная, потому что получается дешевле, чем в магазине. К тому же мы не поливаем растения химией, а потому продукт полезный.

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