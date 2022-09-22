Венчурные инвестиции в Беларуси обвалились на 64% в 2022 году 3 22.09.2022, 10:23

Белорусские стартапы будут уходить из страны.

В первые 6 месяцев 2022 года объем венчурных инвестиций в Беларуси сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,1 млн, сообщает РБК со ссылкой на исследование Dsight.

Авторы исследования отмечают, что фактически единственным источником венчурных инвестиций в стране остается российско-белорусский фонд RBF Ventures, который за первое полугодие не совершил ни одной сделки. Они прогнозируют уход белорусских стартапов на международные рынки, что влечет за собой необходимость релокации.

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