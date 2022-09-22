Ходжес: США могут уничтожить Черноморский флот или российские базы в Крыму 3 22.09.2022, 10:25

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Бен Ходжес

Американский генерал рассказал, как Пентагон ответит на ядерный удар РФ по Украине.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что в случае ядерной атаки РФ по Украине, Соединенные Штаты могут нанести удар по военным базам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает The Daily Mail.

«Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения Черноморского флота РФ или российских баз в оккупированном Крыму», - заявил генерал.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассматривает угрозу ядерного удара по Украине достаточно маловероятной. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента США Джо Байдена.

«Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США», - добавил Ходжес.

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