Ученые нашли простой способ улучшить настроение 22.09.2022, 10:29

2,328

Исследование провели специалисты из Питтсбургского университета (США).

Ученые из Питтсбургского университета (США) показали, что простой нейрокогнитивный тренинг с использованием позитивных слов и изображений продлевает антидепрессивное действие кетамина у людей с депрессией, резистентной к другой терапии. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry. Недорогие автоматизированные поведенческие тренинги в период повышенной пластичности мозга после однократного приема кетамина могут помочь контролировать депрессию на протяжении как минимум одного месяца.

Согласно анализу Национального института психического здоровья США, в 2020 году почти 21 миллион взрослых американцев пережил по крайней мере один серьезный депрессивный эпизод. При этом треть пациентов не реагируют на лечение антидепрессантами.

Кетамин известен как средство для наркоза и диссоциативный психоактивный препарат, однако он также используется как антидепрессант. Этот эффект был открыт почти два десятилетия назад. Теперь многие клиники предлагают внутривенные инфузии кетамина, не вызывающие зависимости, а также позволяющие улучшить состояние людей, которым не помогают классические антидепрессанты.

В то время как облегчение симптомов можно почувствовать уже через два часа после инфузии, эффекты кетамина, как правило, исчезают в течение следующих недель. Инфузии кетамина дорогие, и часто, чтобы их получить, нужно долгое время находиться в списке ожидания, поэтому такое лечение доступно далеко не всем нуждающимся.

В период после введения кетамина мозг восприимчив к новой информации. Поэтому ученые решили проверить, как повлияет обучение, связанное с позитивными идеями, проведенное во время этого окна пластичности. Методика, разработанная учеными, включала одну инфузию кетамина и обучение, во время которого пациенты читали комплименты и рассматривали собственные фотографии и изображения других улыбающихся людей.

В клиническом испытании приняли участие более 150 человек с резистентной к терапии депрессией. После введения кетамина одна группа пациентов прошла восемь 20-минутных тренировок в течение четырех дней, а другая выполняла нетерапевтические версии заданий. Третья группа получила инфузию физраствора и прошла обучение.

В следующем месяце люди из первой группы сообщали, что дольше, чем остальные испытуемые, ощущали меньше симптомов депрессии. Теперь исследователи проверяют, дает ли обучение дома на смартфоне тот же эффект, что на компьютере в клинике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».