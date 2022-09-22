Цены до $39 тысяч: как выглядят самые дешевые квартиры Минска 22.09.2022, 10:43

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Варианты для тех, кто хочет стать столичным жителем, не тратя на это много денег.

Если сравнивать состояние рынка недвижимости Беларуси за последние 10 лет, то сейчас цены на квартиры одни из самых низких. Для тех, кто давно хочет иметь свой угол в Минске, но не готов тратить на это много денег, журналисты myfin.by нашли варианты самого дешевого жилья, выставленного на продажу в столице.

Улица Седова, $39 000

Двухкомнатная квартира площадью около 40 квадратных метров в двухэтажной «сталинке» 1949 года. Здесь уже начали ремонт и продают под чистовую отделку. Внутри высокие потолки и большие окна, как и должно быть в «сталинках».

Но есть большая вероятность, что этот дом снесут в рамках проекта по модернизации района возле Автозаводской станции. Квартиру все равно стоит брать – вдруг в обмен дадут жилье в новостройке на том же месте (планируют построить около 3300 новых квартир), либо, например, в Лошице. Но продолжать ремонт в этих апартаментах до однозначного решения вопроса почти бессмысленно.

Улица Краснослободская, $38 000

В Чижовке продают однушку площадью около 35 квадратных метров в девятиэтажке 1977 года под полный ремонт. В квартире нетронутой осталась только сама комната, хотя и она потребует косметического ремонта.

Все остальное разобрано вплоть до перегородок в туалет и вентиляционный короб. Так что с одной стороны для будущих покупателей сделали половину работы, а с другой — здесь нельзя будет жить до завершения ремонта.

Улица Голодеда, $37 900

Однокомнатная на 40 квадратных метров в той же Чижовке. Практически за те же деньги, что и предыдущий вариант, но эта квартира вполне готова для непритязательной жизни и не требует немедленного ремонта.

Здесь деревянные полы, немного отклеивающиеся обои, кладовые, совмещенный санузел и даже есть балкон.

Улица Казинца, $36 800

Квартира между «Минск–Миром» и парком Курасовщина в доме из блок–комнат 1967 года постройки. Капитальный ремонт провели в 2014 году. Площадь жилья составляет около 30 квадратных метров: комната на 15,5 и кухня на 7,8 «квадратов».

В квартире есть застекленная и утепленная лоджия, раздельный санузел, а в коридоре кладовая. Отделка не новая, сохранились советские двери и плитка в санузле, но стены, потолки и кухня уже чуть более современные.

Улица Ротмистрова, $34 900

Если вы хотите квартиру побольше, но подешевле и не в самом плохом состоянии, это возможно. Есть хороший вариант за МКАДом. Шабаны — это все еще Минск, и здесь полно квартир дешевле $1000 за квадратный метр.

В этой квартире больше 35 «квадратов», то есть вполне средний размер для однокомнатной квартиры в старой панельной девятиэтажке. Станция метро Могилевская всего в двух остановках. В квартире есть балкон, раздельный санузел, 7–метровая кухня. На кухне и в санузле плитка еще со времени постройки дома в 1988 году, но в комнате и коридоре отделка уже поновее.

Улица Чигладзе, $34 500

Площадь этой квартиры около 22 квадратных метров. Находится она в кирпичной пятиэтажке, где в 17-м году провели капитальный ремонт. Этот вариант с косметической отделкой в комнатах: на полу ламинат, входная металлическая дверь, застекленный балкон и стеклопакеты.

Хозяева также оставляют кухонный гарнитур, микроволновку, стиральную машину.

Улица Якуба Коласа, $33 900

Дом располагается на одной из насыщенных улиц Минска, хотя и вдалеке от метро. До станции придется идти пешком около 17 минут. Находится квартира в кирпичной хрущевке 1977 года. Но площадь ее всего около 22 квадратных метров, а это меньше, чем у студий «Минск-Мира».

Жилая комната около 12 квадратных метров, а площадь кухни – 4,5 «квадрата». В квартире старая отделка, так что покупать ее стоит скорее под ремонт, но зато есть балкон.

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