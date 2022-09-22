Британская разведка: Путин идет на очень большой риск из-за мобилизации

Британская разведка: Путин идет на очень большой риск из-за мобилизации2
- 22.09.2022, 10:42
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План набрать в армию 300 тысяч человек не поддерживает большая часть населения России.
В процессе объявленной частичной мобилизации Россия столкнется с административными и логистическими проблемами. Об этом 22 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Там считают, что новые формирования вряд ли станут боеспособными в течение нескольких месяцев.
Кроме того, объявленный план набрать в армию 300 тыс. резервистов, не поддерживает большая часть населения РФ, отмечают в разведке.
«Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать в Украине», – говорится в сообщении.