ВСУ разгромили еще один мост через Ингулец – вместе с блокпостом оккупантов 22.09.2022, 10:58

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Херсонскую группировку врага отрезают от внешнего мира.

ВСУ уничтожили еще одну переправу через Ингулец для врага. На этот раз мостопереход был разбит на оккупированной территории Николаевской области, недалеко от границы с Херсонщиной.

Фото разрушенного моста обнародовано в телеграмм-канале «Николаевский Ванек», который сотрудничает с руководителями Николаевской ОВА Виталием Кимом и Дмитрием Марченко и публикует достоверную инсайдерскую информацию по Южнобужскому направлению.

Отмечается, что на кадрах – остатки моста через Ингулец вблизи населенных пунктов Новотимофеевки и Александровки Снигиревского района Николаевской области.

На этой переправе был размещен блокпост оккупантов, который пошел ко дну вместе с конструкцией.

Вероятно, удар по переправе был нанесен 20 сентября. В этот день в ОК «Юг» отчитались, что огневые задачи наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнять по контролю мостов и переправ, а также районов сосредоточения вражеского вооружения и техники.

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