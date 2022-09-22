Невзоров: Мир увидел Россию во всей ее чудовищной наготе 5 22.09.2022, 11:03

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Александр Невзоров

РФ остановит либо полный разгром, либо внутренняя глобальная революция.

Известный публицист Александр Невзоров рассказал о помыслах Кремля и что будет дальше.

– В XXI веке мы узнали правду не о Путине, Украине и войне, а о России, – констатирует в свежем выпуске своих «сред» Александр Невзоров. – И мы понимаем, что вся та история, которая долгое время культивировалась, как предмет гордости и красоты, она всегда была такой и никогда иной.

Спросите узбеков в покоренном Узбекистане, спросите горы таджикских трупов в Таджикистане, спросите прибалтов, спросите всех. Мы видим только и исключительно поступь захватчиков, поступь грабителей и поступь насильников.

Даже после 1945 года, вроде бы оказав человечеству такую колоссальную услугу в мировой победе, Россия все равно заканчивает все позором.

Она оккупирует все страны, которые случайно оказались на ее пути, и устанавливает там свои людоедско-кгбшные порядки, окутав эти страны Восточной Европы колючей проволокой и оккупировав их.

Александр Невзоров еще раз подчеркивает, что сейчас правду о России узнал весь мир:

– Впервые есть возможность разглядывать все в увеличительную лупу интернета и спутниковых съемок. У нас появилась абсолютная ясность того, что представляет собой страна. И то, каким единственным образом она способна существовать: захватами, ненавистью, расизмом, нацизмом, жестокостью, подлостью и вечно представляя угрозу для мира.

По словам публициста, сам вклад России в мировую цивилизацию «абсолютно ничтожен»:

– Все то замечательное, что было сделано русскими людьми, начиная с Ивана Петровича Павлова, это всего-навсего удачные и блистательные разработки наработок западной науки. А все остальное просто вообще вторично.

Сейчас мир увидел Россию во всей ее чудовищной наготе. Он увидел все помыслы, которые приводят ее в движение и разгадал все механизмы, которые ей руководят и которые определяют ее движение.

Невзоров рисует не самую оптимистичную картину:

– Конечно, этот ураган, который будет, он будет медленным и страшным. Будет сдувать фрагмент за фрагментом, волос за волосом, тряпочку за тряпочкой, портретик за портретиком – и Россию, и так называемую ее культуру.

России бы лучше было скрывать эти свои глобальные свойства, воспитанные 300-350-летней историей с тех пор, как она перестала быть филиалом Орды.

И чтобы она ушла с территории Украины, нужен либо ее полный разгром, либо внутренняя глобальная революция, которая просто сделает продолжение войны невозможным.

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