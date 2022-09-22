«Ник и Майк»: Ябатькам стоит приготовиться к неприятным сюрпризам 1 22.09.2022, 11:06

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Мобилизационные рельсы для экономики красиво выглядят только на бумаге.

Telegram-канал «Ник и Майк» отреагировал на мобилизацию в РФ и протесты, которые начались после решения Путина ее объявить:

— Протесты не изменят ситуацию. Бунт — может изменить, но не обязательно приведет к трансформации страны. В любом случае повышение внутренней турбулентности может приблизить конец путинизма.

Более интересно сама механика процесса мобилизации. Чтобы загрести 300 тысяч под ружье в поле зрения рекрутеров должно попасть не менее 1 млн военнообязанных. Часть сбежит, часть откупится или откосит, а часть забракуют по здоровью. Можно смело называть мобилизацию полноценной, а не частичной.

Проблемы с обеспечением меньшей по численности группировки, которая вторглась в Украину, можно смело возводить в степень. Нет логистики, нет обмундирования, нет техники и амуниции для тех, что есть, а тут дополнительные клиенты подоспели. Ничего хорошего вновь прибывающее мясо не ждет.

Мобилизационные рельсы для экономики красиво выглядят только на бумаге. На практике будет рабство для тыловиков и смерть для тех, кого отправят на фронт. И еще больший разгул и разврат прикорытных или придворных. Кремлевская моль сможет повторить блокадный Ленинград. Такой же рукотворный, как и во Вторую мировую войну. И опять своими собственными руками.

Все тоже самое ждет и белорусов в плену у хунты. Вопрос об отправке на фронт тоже скоро встанет в полный рост. Ябатькам приготовиться к неприятным сюрпризам. Потому что «змагарам» оружие в руки давать страшно.

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