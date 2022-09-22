В Херсоне подорвали автомобили УАЗ и «Тигр» с военными РФ
- 22.09.2022, 11:13
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Машины «взлетели в воздух» прямо на проезжей части.
Во временно оккупированном Херсоне даже земля сопротивляется русским захватчикам. Вечером среды, 21 сентября по неустановленным причинам на проезжей части взорвались два автомобиля оккупантов, есть жертвы.
О взрывах, которые слышали жители одного из микрорайонов у мостоперехода ХБК – Таврический информировало херсонское издание Kavun.City.
Как предварительно выяснили местные OSINTеры из канала «Херсон: Война без фейков», прилетов по этой локации не было.
Сообщают, что два автомобиля оккупантов получили повреждения: взорвался офицерский УАЗик и загорелся вражеский ТИГР. На данный момент известно о нескольких «200-х» офицерах и паре «300-х» из младшего состава российских военных.