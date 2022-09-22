Стало известно, у кого в Беларуси больше всего земли 22.09.2022, 11:21

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Названы восемь главных «латифундистов».

Появление аграрной «дочки» у Белорусской национальной биотехнологической корпорации и закрепление за ней почти всех сельхозугодий Глусского и приличной части Осиповичского и Бобруйского районов, укрупнение «Дзержинки» и Слуцкого сыродельного комбината, новые земли для «Савушкина», продолжение эксперимента на Витебщине — это все составные части запущенного в верхах процесса, который уже прошли почти все республики бывшего СССР. Его цель — создание мощных агрохолдингов, в пользование и управление которых постепенно переходят основные массивы сельхозугодий страны.

Office Life посмотрел, что уже сделано в этом направлении, и составил топ-8 владельцев земельного фонда национального масштаба — тех компаний и структур, у которых контролируемые сельскохозяйственные угодья выходят за пределы одной области. В нем лидируют биотехнологическая корпорация, Управделами президента и «Молочная правда», хотя процесс масштабирования в регионах зашел так далеко, что некоторые региональные игроки уже опередили многих участников национального топа.

БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

Земельный банк: около 115 тыс. га

Области: Могилевская и Минская

Шесть хозяйств в Глусском районе, пять — в Осиповичском и три — в Бобруйском, переданные в этом году в оперативное управление Белорусской национальной биотехнологической корпорации (для ведения этого бизнеса в ее структуре создана компания «БНБК-Агро»), сразу же вывели ее в число крупнейших землепользователей страны. Есть у БНБК земля и на месте основной прописки — в Пуховичском районе на Минщине (оператор — «БНБК-Агро Виктория»).

БНБК, в которую, кроме белорусского государства, инвестируют китайские и кыргызстанские компании и бизнесмены, напомним, строит крупнейший в стране комплекс по производству кормов и премиксов. Первые заводы были запущены в 2021 году.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ЛУКАШЕНКО

Земельный банк: около 105 тыс. га

Области: Могилевская, Минская, Гродненская, Брестская и Гомельская

Собирателем земель в этот агрохолдинг первоначально выступил Национальный банк — тогда проект назывался «Агрокомбинат Мачулищи». В 2010-х земельные активы финансового регулятора были переданы на баланс Управделами Лукашенко (УДП). В рамках реорганизации оно избавилось от некоторых предприятий (например, от родного и обласканного экс-председателем Нацбанка Петром Прокоповичем «Отечества» из Пружанского района), но взамен приросло угодьями в других местах. Несколько десятков тысяч гектаров достались АПХ УДП РБ в довесок к «Молочному гостинцу» Пинскому мясокомбинату и присоединенной к холдингу в прошлом году Барановичской птицефабрике.

Жемчужина коллекции УДП — это, конечно, «Александрийское», которое, по сути, является субхолдингом в лоне материнской структуры.

Не забываем также про подконтрольные УДП через его другие структурные подразделения земельные угодья — например, расположенные рядом с некоторыми заповедниками и заказниками.

«МОЛОЧНАЯ ПРАВДА»

Земельный банк: около 100 тыс. га

Области: Гомельская, Минская и Витебская

Компания «Молочная правда», управляющая сырьевой зоной Туровского молочного комбината, стала первым частным агрохолдингом Беларуси с земельным банком свыше 100 тыс. гектаров. К ее первым угодьям рядом с комбинатом на Житковщине во второй половине 2010-х добавились хозяйства в Лоевском и Речицком районах в Гомельской области, Докшицком районе на Витебщине и Вилейском на Минщине.

Основным владельцам ООО «Молочная правда» — братьям Валентину и Дмитрию Байко принадлежат также земли в Гродненском и Берестовицком районах, на которых они построили производство экологически чистых продуктов.

«БЕЛОРУСНЕФТЬ»

Земельный банк: около 55 тыс. га

Области: Гомельская, Минская, Могилевская, Гродненская и Брестская

Это одна из двух корпоративных структур с единым центром принятия решения в нашем списке. В 2020 году областные дочерние компании «Белоруснефти» обзавелись хозяйствами в Брестской и Гродненской областях — и общий земельный банк объединения увеличился до свыше 55 тыс. гектаров.

Почти половина из них находится в пользовании компании «Белоруснефть-Особино» в Буда-Кошелевском районе — около 21 тыс. гектаров.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Земельный банк: около 30 тыс. га

Области: Брестская, Могилевская, Витебская и Минская

Шесть сельхозпредприятий в четырех областях находятся в подчинениях отделений Белорусской железной дороги. Самое крупное по площади (около 7 тыс. гектаров) — это «Авангард» в Могилевском районе.

Кроме того, дочерней компании «ДорОРС» принадлежит Совхоз «Минский» — одно из крупнейших тепличных хозяйств страны, в котором также выращивается зерно и производится молоко. Площадь его угодий — около 3 тыс. гектаров.

БЕЛАГРОПРОМБАНК

Земельный банк: около 23 тыс. га

Области: Гомельская и Минская

Это — один из старейших национальных латифундистов, земельный фонд которого начал формироваться еще в бытность председателя правления Сергея Румаса.

При нем банк стал владельцем «Туровщины» — огромного хозяйства на территории нескольких районов Гомельщины: из свыше 100 тыс. его площадей большую часть составляют леса, реки, озера и охотничьи угодья, но примерно 14 тыс. гектаров засеиваются различными культурами. Кроме того, Белагропромбанк — владелец предприятия «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе.

«СЕРВОЛЮКС»

Земельный банк: около 17 тыс. га

Области: Могилевская и Минская

Стремление расширить бизнес по производству мяса птицы привело могилевского бизнесмена Евгения Баскина в начале 2010-х на Минщину, где он приобрел Смолевичскую бройлерную птицефабрику. Вместе с ней ему достались закрепленные за фабрикой сельскохозяйственные угодья. И с теми, которыми управляет с середины 2000-х «Серволюкс-Агро» в Могилевском районе, это около 17 тыс. гектаров.

«КОНЦЕРН «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»

Земельный банк: около 13 тыс. га

Области: Витебская и Минская

Еще один участник нашего списка, которым владеют иностранцы, — это российский «Концерн «Детскосельский».

Россияне в 2008 году приобрели хозяйство в Городокском районе на Витебщине, а в середине 2010-х купили для своей латифундии бывший актив БПС-Сбербанка «Нарочанская нива-2004» в Мядельском районе.

«АГРОМОНСТРЫ» В РЕГИОНАХ: ОТ ПОЛОЦКОГО МКК ДО «САВУШКИНА ПРОДУКТА»

Несмотря на очевидные успехи на ниве латифундиостроения на национальном уровне, они меркнут по сравнению с тем, что сделано и делается сейчас в регионах. Многие формирующиеся там агрохолдинги уже превосходят национальных игроков по своим земельным банкам.

Особенно в этом преуспели на Витебщине, где в 2018 году затеяли областного уровня эксперимент с созданием интеграционных структур. Цель была прозаична — помочь традиционно отстающим в рамках республики хозяйствам региона за счет мощных переработчиков.

Сначала планировались четыре агропромышленных объединения. В 2020 году по указу президента, поменяв кое-где головные структуры, решили, что их будет семь и им передадут под контроль 111 сельхозпредприятий с почти 65% всех сельхозугодий области. В этом году одну из таких головных структур («Молоко г. Витебск») захотели присоединить к другой — Полоцкому молочному комбинату.

Завершение объединения Полоцкого МКК и витебской компании «Молоко» создаст «агромонстра» — первоначально планировалось, что полочане получат в качестве сырьевой зоны под свое управление почти 125 тыс. гектаров земли, а витебляне — около 60 тыс. гектаров. В результате произошедших с тех пор корректировок земельный фонд Полоцкого МКК уже вырос до 147 тыс. гектаров. Не исключено, что после присоединения к нему ОАО «Молоко» в Беларуси может появиться первый латифундист-двухсоттысячник.

Агропромышленные объединения с земельным банком свыше 100 тыс. гектаров сформированы или еще формируются также на базе Глубокского молочно-консервного комбината, Витебского мясокомбината, Оршанского мясоконсервного комбината. До 50 тыс. гектаров входят в латифундиии при Верхнедвинском маслосырзаводе и Поставском молочном заводе.

Крупные аграрные холдинги на территории Витебской области созданы и вне рамок президентского указа. Своим земельным банком выделяется в первую очередь Витебская бройлерная птицефабрика: с начала 2010-х к ней присоединено несколько хозяйств площадью свыше 40 тыс. гектаров. Серьезный местный пользователь сельхозугодий — частная компания «Витконпродукт».

Региональные агрохолдинги сейчас работают во всех областях страны, и в перспективе многие из них могут стать национальными игроками.

В Минской области в этом году серьезно нарастили свои земельные банки «Агрокомбинат «Дзержинский» и Слуцкий сыродельный комбинат. Первая присоединила и получила в управление предприятие «Воложинский» и Слуцкий комбинат хлебопродуктов и близка к тому, чтобы стать первым держателем 100 тыс. гектаров земли в области. Слуцкий сыродельный комбинат поглотил борисовскую «Здравушку-милк», которая раньше находилась у него в оперативном управлении.

Крупные земельные фонды в области принадлежат холдингу «Беларуськалий-агро» (около 40 тыс. гектаров), «Агрокомбинату «Ждановичи» и Борисовскому КХП (примерно по 20 тыс. гектаров).

На Могилевщине выделяется холдинг «Купаловское» (свыше 25 тыс. гектаров) в Шкловском районе, в Гомельской области — «дочка» Мозырского НПЗ «Полесье-Агроинвест» (свыше 15 тыс. гектаров), в Гродненской — «Агрокомбинат Скидельский» (свыше 37 тыс. гектаров). Там же, в Гродненской области, в прошлом году появился новый частный холдинг «РоданАгро», в состав которого входят три сельхозпредприятия в Дятловском и Слонимском районах.

Один из крупнейших латифундистов Брестчины — «Савушкин продукт». Площадь его сельхозугодий в Малоритском, Каменецком и Березовском районах составляет около 22 тыс. гектаров. Сейчас холдинг Мошенского рассматривается в качестве одного из претендентов на угодья «Комаровки», чью птицефабрику уже получил еще один крупный землепользователь региона — барановичская «Птицефабрика «Дружба» (свыше 20 тыс. гектаров).

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