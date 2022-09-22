закрыть
22 сентября 2022, четверг, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мобилизация в России: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал

3
  • 22.09.2022, 11:34
  • 3,064
Мобилизация в России: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал

Призывник прыгнул со второго этажа.

В России началась, как заявил Путин, частичная мобилизация. Однако не все горят желанием умереть на войне. В Благовещенске россиянин настолько не хотел служить, что выпрыгнул из окна военкомата.

Как сообщает SOTA, мужчина прыгал из окна второго этажа.

Так, один из мобилизируемых сбежал из военкомата в Благовещенске.

Россиянин понял, что едва ли его выпустят из здания, а потому выпрыгнул со второго этажа. Мужчине удалось сбежать, теперь его разыскивают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников