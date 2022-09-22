Мобилизация в России: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал

Мобилизация в России: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал3
- 22.09.2022, 11:34
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Призывник прыгнул со второго этажа.
В России началась, как заявил Путин, частичная мобилизация. Однако не все горят желанием умереть на войне. В Благовещенске россиянин настолько не хотел служить, что выпрыгнул из окна военкомата.
Как сообщает SOTA, мужчина прыгал из окна второго этажа.
Так, один из мобилизируемых сбежал из военкомата в Благовещенске.
Россиянин понял, что едва ли его выпустят из здания, а потому выпрыгнул со второго этажа. Мужчине удалось сбежать, теперь его разыскивают.