Мобилизация в России: мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сбежал 3 22.09.2022, 11:34

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Призывник прыгнул со второго этажа.

В России началась, как заявил Путин, частичная мобилизация. Однако не все горят желанием умереть на войне. В Благовещенске россиянин настолько не хотел служить, что выпрыгнул из окна военкомата.

Как сообщает SOTA, мужчина прыгал из окна второго этажа.

Так, один из мобилизируемых сбежал из военкомата в Благовещенске.

Россиянин понял, что едва ли его выпустят из здания, а потому выпрыгнул со второго этажа. Мужчине удалось сбежать, теперь его разыскивают.

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