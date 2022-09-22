В Беларуси изменили список требований к здоровью водителей 22.09.2022, 11:40

Стало известно, при каких заболеваниях теперь не пустят за руль.

Министерство здравоохранения опубликовало перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению транспортными средствами. Также определены условия, при которых садиться за руль по медицинским показаниям все-таки можно. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 22 сентября.

Документ устанавливает противопоказания для управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также моторными маломерными судами.

Всего в перечень внесены 26 противопоказаний. В нем присутствуют, в частности, заболевания зрения, слуха, нарушения вестибулярной функции, заболевания опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, ампутации, психические расстройства, сахарный диабет и т. д.

В большинстве случаев управление транспортным средством при наличии указанных заболеваний возможно, если соблюдены определенные условия: например, проводится терапия или после перенесенного заболевания прошло необходимое время.

Например, водители со сниженной остротой зрения допускаются к управлению легковым авто с коррекцией при близорукости и дальнозоркости 9 диоптрии и при астигматизме 3 диоптрии. Разница в силе линз для двух глаз не должна превышать 3 диоптрии.

Страдающие нарушением цветоощущения могут сесть за руль при правильном различении цветов светофора.

Водители с одно- и двусторонним снижением слуха или двусторонней глухотой допускаются к управлению при восприятии речи разговорной громкости на одно ухо на расстоянии 3 метра и более.

Людям, перенесшим инфаркт миокарда, вождение разрешается не ранее чем через 6 месяцев после заболевания на основании заключения врача-кардиолога.

Пациенты с аортальными аневризмами, аневризмами сосудов головного мозга допускаются к управлению при отсутствии показаний к оперативному лечению или не ранее чем через 6 месяцев после операции, в обоих случаях — на основании заключения врача-специалиста.

В числе полных противопоказаний для управления легковым автомобилем — рост ниже 150 см, беременность со сроком 12 недель и более, варикозное расширение вен обеих ног, артериальная гипертензия III степени, шизофрения и умственная отсталость, болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью II, III степени и другие.

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