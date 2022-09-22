Агония Кремля 9 Антон Геращенко

22.09.2022, 11:45

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Николай ІІ, вступая в войну, тоже не думал, чем это закончится.

Это – агония: Путин, вслед за Каддафи и Милошевичем, пошел «ва-банк»!

Будет ли он растерзан толпой или умрет за решеткой – мы с вами увидим в скором времени.

Ну а Россию снова ждет 1917 год – кровавые бойни, смута и гражданская война.

Царь Николай ІІ, принимая решение вступить в войну, тоже ведь не думал, что через три года он будет сброшен с трона, а еще через год - расстрелян большевиками в подвале, вместе со всей своей семьей.

После блистательной победы ВСУ на Харьковщине и позорного бегства русских армий, Путин и его ближайшее окружение впервые по-настоящему посмотрели в бездонную пропасть и могильных холодок прошел по их спинам.

Мозгов еще хватило на то, чтобы понять, что после следующих ударов ВСУ, вся линия обороны от Купянска до Херсона трещит по швам и ее не удастся заткнуть ни отрядами зеков-наемников, ни «тик-ток» войсками кадырова.

Но прогрессирующий распад личности вместе с шизофренией прогнозируемо не подсказали путину лучшего выхода, чем бросить в топку войны новое пушечное мясо.

Решение о проведении фейковых референдумов с последующим включением временно-оккупированных территорий в состав РФ, нужно было лишь как повод провести частичную мобилизацию, чтобы хоть как-то заткнуть дыры, возникшие после массового дезертирства.

Теперь за преступную авантюру путина будут расплачиваться своими жизнями сотни тысяч молодых россиян.

Впрочем, не только россиян. «Равшаны» и «Джамшуты» с сегодняшнего дня могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, но для этого сначала придётся пойти повоевать в Украину и попробовать выжить. Так что желающих будет не много.

Путин ранее делал все, чтобы не проводить мобилизацию, так как знал, что по опросам общественного мнения лишь 10 % россиян поддерживали идею принудительного призыва.

Будут ли мобилизованные, плохо обученные и на скорую руку сколоченные части на старой, ржавой боевой технике 60-80-х годов – боеспособными? Будут ли они способны выстоять перед ударами ВСУ, вооруженных HIMARS, и другим самым современным оружием НАТО? Очевидно, что нет.

Они будут бежать вместе с кадровыми частями росармии наперегонки с кадыровцами и вагнеровцами.

Никакой мотивации умирать за бредовые идеи путина о восстановлении СССР у вновь мобилизованных русских мужчин нет. А те, кто хотел повоевать против Украины добровольно или за деньги, уже сделали это. Большинство, правда, не вернулось домой, или вернулись инвалидами.

Вернувшись домой с проигранной войны, они дестабилизируют Россию, ввергнув ее в новую страшную смуту.

Надежды на то, что наши западные союзники вдруг испугаются путина и перестанут поддерживать Украину оружием, у путина нет.

Цель мобилизации мужчин – это не победа над Украиной. Путин сам уже в нее не верит. Он просто хочет попытаться оттянуть свой конец, который неотвратим.

Ну а после готовящегося бредового решения об аннексии суверенной территории Украины, процесс распада России только ускориться.

Колесо истории никому не дано повернуть вспять!

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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