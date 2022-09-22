В Гомеле продавец в магазине знала о камерах, но все равно присваивала часть выручки 3 22.09.2022, 11:58

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Следите за руками.

В милицию обратились владельцы частного гомельского магазина. Там недосчитались крупной суммы денег. Под подозрение попала одна из сотрудниц. Ее вину доказали камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МВД.

32-летняя женщина устроилась в магазин продавцом. Все шло нормально до ноября прошлого года. Именно тогда ей понадобились деньги. Она стала понемногу воровать у работодателей. Каждый раз при пересчете выручки продавец незаметно (как она думала) прятала под калькулятор несколько купюр. Затем при уборке поднимала калькулятор и прятала деньги в тряпку. После уходила в подсобку и уже там перекладывала купюры в карман.

Таким образом она похитила почти 5700 рублей.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб пока не возмещен.

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