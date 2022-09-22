Врач рассказала о неожиданной пользе сала 10 22.09.2022, 12:08

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Умеренное количество этого продукта помогает поддерживать здоровье.

Чаще всего сало обвиняли в отрицательном влиянии на работу сердечно-сосудистой системы. Однако недавние научные исследования показали, что умеренное потребление сала не только не вредно для организма, но даже помогает поддерживать здоровье.

«Сало почти полностью состоит из различных жиров и жирных кислот, включая полиненасыщенные Омега-3, Омега-6 и Омега-9. Люди привыкли считать жиры чем-то плохим, однако в действительности такие страхи очень преувеличены», — сказала врач.

Она пояснила, что жиры в умеренном количестве необходимы организму человека точно так же, как углеводы или белки. По ее словам, жирные кислоты участвуют в холестериновом обмене организма, а именно повышают тонус сосудов и сердца, снижают «плохой» и повышают «хороший» холестерин».

Специалист добавила, что в сале содержится также достаточное количество витаминов A, D, E и K, которые задействованы в работе иммунной системы человека и помогают организму бороться с инфекциями и вирусами.

Врач напомнила также о присутствии в данном продукте олеиновой кислоты, которая участвует в постройке миелиновой оболочки нервных клеток.

«Она защищает нервные волокна и ускоряет прохождение нервных импульсов. повреждения миелиновой оболочки опасны рассеянным склерозом и другими заболеваниями центральной нервной системы. Поддержку нервной системы обеспечивает и витамин D, который также содержится в сале. Многие знают о пользе этого вещества для иммунитета человека. Кроме того, витамин D также улучшает настроение, придает бодрость и помогает бороться с сезонными депрессиями», — сказала врач.

Она отметила, что жиры, присутствующие в сале, способствуют выработке сурфаканта — соединения, формирующего защитную пленку на поверхности легких, что приводит к эластичности и хорошей пропускаемой способности кислорода органом.

Гастроэнтеролог также объяснила, что дефицит жира в организме приводит к истончению легочной пленки, а легкие становятся более восприимчивыми к различным инфекциям. «Именно поэтому небольшое количество сала особенно полезно съедать в период обострения респираторных заболеваний», — заключила медик.

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