В России жгут администрации и военкоматы после объявления мобилизации 12 22.09.2022, 12:11

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Сгорели здания в Тольятти и Санкт-Петербурге.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным начала мобилизации, в ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области.

По предварительной информации, в здание бросили коктейль Молотова. Местные СМИ опубликовали кадры в места событий.

«В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящееся по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 22 сентября в Петербурге загорелось здание, в котором расположен военный комиссариат Ломоносовского района Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, горел кабинет на первом этаже. В Сети также появилось видео пожара.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России.

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