В России жгут администрации и военкоматы после объявления мобилизации

В России жгут администрации и военкоматы после объявления мобилизации12
- 22.09.2022, 12:11
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Сгорели здания в Тольятти и Санкт-Петербурге.
После объявления президентом РФ Владимиром Путиным начала мобилизации, в ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области.
По предварительной информации, в здание бросили коктейль Молотова. Местные СМИ опубликовали кадры в места событий.
«В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящееся по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на 22 сентября в Петербурге загорелось здание, в котором расположен военный комиссариат Ломоносовского района Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, горел кабинет на первом этаже. В Сети также появилось видео пожара.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России.