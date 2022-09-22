«В Изюме Зеленский вовсю уже танцует» 3 22.09.2022, 12:23

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Украинская разведка перехватила панические разговоры оккупантов.

Родственники российских захватчиков уже не только не верят фейкам кремлевской пропаганды о каких-либо успехах ВС РФ в Украине, но и сами начали распространять информацию о реальном положении дел на фронте.

Аудиоперехват одного из таких телефонных разговоров обнародовало в четверг, 22 сентября, Главное управление разведки Министерства обороны.

«Тимур, ты понимаешь, что мы позиции сдаем? В Изюме Зеленский вовсю уже там танцует. Там просто со всех направлений п…ц! Говорят, что все нормально — это перегруппировка идет… Ты знаешь, что Белгород бьют вовсю? Эвакуация идет. Белгород! Россию!», — рассказала жена одного из российских военных.

В связи с этим она потребовала от мужа, чтобы он перевелся в тыл или написал отказ от участия в боевых действиях, однако тот ей объяснил, что его все равно никто не отпустит.

«Никак не уехать отсюда», — пожаловался оккупант.

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